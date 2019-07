Věřil jsi tehdy, že se akce dočká 20. ročníku?

Už som si trochu zvykol aj na to, že ľudia a javy okolo mňa majú tiež svoj vek. Keď som mal 40 rokov a stretol som 20 ročného hudobníka ktorý práve začínal, tak som pochopil že je to mladík, má talent, a potrebuje sa ešte oťukať a mnohému naučiť, ale dnes ten istý mladík má 55 rokov a ja len krútim hlavou že ako to je možné…. Podobne to je s festivalom. Mnohí ktorí po novembri začínali, sa pýtali ako by som im mohol pomôcť a ja som sa těšil že im pomôcť môžem . A dnes krútim hlavou ako to je možné, som prekvapený, ale zároveň potešený.

Nedávno jsem slyšel tvůj rozhovor na bratislavském Exprese. Zpíváš neuvěřitelných více než 100 koncertů za rok. Odkud bereš sílu a motivaci? Vím, že máš pouze 76 let, ale přesto…

Hudba je zároveň aj žriedlom, z ktorého plynie veľa energie. Často sa mi stáva, že som po sérii koncertov trochu ustatý a uvedomujem si, že sa musím trochu šetriť, aby som vydržal aj nasledujúci koncert. Ale to sa nedá. Keď vidím nadšené publikum a mojich vynikajúcich muzikantov ako na scéne odovzdávajú svoje maximum, tak jednoducho zabúdam na seba a idem do toho na plný plyn.

V polovině července přijedeš už na zmíněný 20. ročník CZ&SK HELLO Jazz Weekendu. Za zády budeš mít svůj osvědčený band a co repertoár? Budou v něm novinky z nového alba?

V minulom kalendárnom roku som oslavoval okrúhlych 75. Okrem veľkého koncertu pre 1000 divákov, s mnohými hosťami, som s kapelou a s ďalšími hudobníkmi nahral a pripravil 23 nových pesničiek, ktoré už vyšli na dvoch rôznych CD. Slovenské Evergreeny a Dobré meno. To je množstvo nového hudobného materiálu, ktorý nemôže zostať len v podobe nahrávky, ale musí byť súčasťou nášho koncertného repertoáru.

Kdybys měl zařadit hradišťského nebo kyjovského jazzového diváka do československého žebříčku, vedle kterých měst nebo akcí by to bylo?

Asi už neviem byť objektívny. Vďaka tomu, že som v Hradišti a Kyjove už mnohokrát spieval, mám tam veľa priaznivcov aj priateľov. Prichádzam k nim ako k svojim. Oveľa ťažšie to človek má ak príde niekam kde ho nikto nepozná. Jednoducho pre mňa je to skoro domáca pôda. Ale súčasne to je aj výzva, pretože sklamať domácich fanúšikov si nemôžem dovoliť.

A nakonec Tě poprosím o osobní pozvánku Petra Lipy na koncerty 19. a 20. 7. 2019.

Veľmi sa teším na Hradište aj Kyjov. Príďte sa pozrieť na náš koncert a vypočuť si nové pesničky. Dávam Vám takú malú hádanku. Jej vyriešenie je jednoduché, len musíte prísť na niektorý z tých dvoch koncertov. Čo znamená zlomok 120/80???

Peter Lipa (* 30. května 1943, Prešov) je zpěvák, skladatel, hudební organizátor, moderátor, manažer jazzového hudebního života, dlouholetý dramaturg a promotér předního evropského jazzového festivalu Bratislavské jazzové dni. V letech 1981-1987 Peter Lipa zpíval v Blues Bandu Luboše Andršta. V roce 1987 byl Petru Lipovi udělen titul zasloužilý umělec.