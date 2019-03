Kdo si zahraje v Chicagu

1. poprvé na uherskohradišťské scéně

15. dubna vypukne zkoušení

22. června proběhne premiéra

2003 byl do kin uveden stejnojmenný film oceněný 6 Oscary

Důvodem výpravy do Ameriky byla příprava na domácí uvedení slavného muzikálového kusu, který bude mít premiéru 22. června a se souborem jej nastuduje režisérka Linda Keprtová.

Pane řediteli, jak se Vám líbilo v New Yorku? Stála návštěva a muzikál Chicago za to?

Přestože mnozí Američané tvrdí, že New York není Amerika, stojí to jednoznačně za vidění. Manhattan je neskutečná oblast.

Až v Central Parku si uvědomíte velikost tohoto města, když staleté platany a javory vypadají v tom obklíčení mrakodrapů jako truhlík se zelení v českém vnitrobloku.

A Chicago bylo pro mě prvním představením na Broadwayi vůbec, asi není potřeba říkat, že je to mimořádný zážitek.

Do USA jste se nevypravil sám, doprovázel vás korepetitor Josef Fojta. Co jste spolu zažili?

Především tu samotnou zkušenost. Josef Fojta už v New Yorku byl a velice mi to usnadnil, než bych se zorientoval, musel bych se vracet. Zažili jsme úžasných pět dní v mimořádné shodě a já známý to misantrop bych s Josefem neváhal jet znovu.

Taky jsme se mohli konečně poznat blíže, a to jinak než v pracovním vztahu. Hodiny jsme si povídali o hudbě a umění, a to uprostřed New Yorku s blikajícím Times Square za zády. To už nám nikdo nevezme.

A poznali jsme nejlepší provedení muzikálu Chicago na světě, které budeme mít, byť v našich podmínkách neustále před očima.

Vražedkyně ztvární Hejcmanová a Hrabalová

Dlouho očekávaná událost ve Slováckém divadle – americký jazzový muzikál Chicago už zná své protagonisty.

Roli Velmy Kellyové, kterou na stříbrném plátně v nejznámější šesti Oscary oceněné filmové verzi z roku 2003 ztvárnila Catherine Zeta-Jonesová, si zahraje Pavlína Hejcmanová, a Roxie Hartovou, známou z filmu v podání Renée Zellweger, ztvární Tereza Hrabalová.

Právníka Billyho Flynna, kterého hrál bravurně Richard Gere, si střihne letošní vítěz divácké ankety Slovácký Oskar, zkušený muzikálový herec a držitel Ceny Thálie v tomto oboru za muzikál Donaha! Tomáš Šulaj.

Kromě zmiňované ústřední trojice se v dalších rolích objeví drtivá většina souboru Slováckého divadla včetně herečky Anny Pospíchalové, která se vrací z mateřské dovolené, ale také nové tváře, jež vzešly z lednového konkurzu.

Pro velký divácký zájem už divadlo do programu zařadilo dvě mimořádné reprízy, a to 26. června a 4. září. Vstupenky na obě představení jsou právě v prodeji v pokladně Slováckého divadla nebo online na webových stránkách.

O čem je Chicago

“Americký satirický jazzový muzikál Chicago patří mezi nejvýznamnější díla autorské dvojice John Kander a Fred Ebb. Příběh dvou pro vraždu svých partnerů vězněných, souzených a posléze osvobozených kabaretních zpěvaček Roxie Hart a Velmy Kelly a bezskrupulózního advokáta Billyho Flynna, jehož jediným zájmem je solventnost jeho klientů, otevřeně tematizuje korupci v soudních síních i v médiích, poukazuje na perverzní potřebu výroby celebrit, a především útočí na absurdně amorální zákony showbyznysu,” říká dramaturgyně mimořádně očekávané novinky Iva Šulajová.

“Broadwayská premiéra originálního muzikálu se uskutečnila 3. června 1975 a počet repríz se vyšplhal na 936. Opravdového triumfu se však muzikál dočkal až při znovuuvedení o jednadvacet let později: tehdy získal šest cen Tony. Obecně známé je zejména novodobé filmové ztvárnění muzikálu režisérem Robem Marshallem, s Catherine Zeta-Jones, Renée Zellweger, Richardem Gerem a dalšími herci, jež roku 2003 získalo šest Oscarů,” dodává Iva Šulajová.