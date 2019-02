Uherské Hradiště – Nejen porotu, ale možná i sám sebe překvapil v nedělním finále SuperStar osmnáctiletý Štěpán Urban z Uherského Hradiště. Jeho Hallelujah ohodnotili dva z porotců na závěr jako nejvíce překvapivý výkon. „Strašně mě bavíš," řekl mu Ondřej Soukup.

Štěpán Urban v inscenaci Slováckého divadla Pohřbívání. | Foto: Archiv Slováckého divadla

Slovy Štěpána Urbana by stačilo říct „Bylo to mazané kámo". Protože to jsou podle jeho sestry Adély Urbanové slova, která v jeho slovníku opravdu vedou nejvíc.

„Myslím, že můžu mluvit za celou rodinu, když řeknu, že jsme nesmírně pyšní na jeho dosavadní výkony a u každého kola zatlačujeme slzy. Ani jsme nečekali, že může dojít až tak daleko, ale určitě jsme v to doufali a moc mu přejeme, aby dělal to, co ho baví a naplňuje", řekla Adéla.

Flegmatik co ale umí bouchnout

I přes velký tlak, pod kterým mladí soutěžící jsou, to třeťák velehradského gymnázia podle ní zvládá dobře. „Štěpa je opravdu až flegmatik. On byl takový kliďásek už odmalička, pořád usměvavý a takový ten „lážo plážo". Ale umí i bouchnout. Samozřejmě si tu zodpovědnost uvědomuje. Je na něm poznat i ten stres, než si je s písní jistý. Ale včera byl v absolutní pohodě," pochvalovala si Adéla jeho nedělní vystoupení.

Hradišťáci znají mladého muzikanta ze Slováckého divadla. Poprvé se tu objevil v černé komedii Pohřbívání aneb Zítra se bude pohřbívat všude.

„Divákům se už tenkrát velmi líbil, a tak jsme se s ním domluvili na další spolupráci. Nyní jej mohou vidět v komedii Sám na dva šéfy a mohou se tak přesvědčit, že není jenom vynikající zpěvák, ale i velmi šikovný kytarista. Vypadá to, že Štěpán má Slovácké divadlo také rád. Svědčí o tom příspěvky na Facebooku a nově také natočené video kterým své publikum v Hradišti originálním způsobem před nedělním přenosem pozdravil," potvrdil za Slovácké divadlo Josef Kubáník.

PAMATUJETE SI? Hudebník Štěpán Urban: Kytaru jsem zdědil po sestře