Vizovice - Rockeři včera obsadili Vizovice. Odstartoval tam totiž jubilejní desátý ročník Masters Of Rock 2012.

Nightwish. | Foto: archiv skupiny

Pořadatelé pro rockové nadšence připravili celou řadu novinek. „Před vstupem do areálu bude poprvé umístěn mobilní bankomat. Hostesky také budou u vchodu rozdávat festivalová cédéčka. To obdrží každý návštěvník coby vzpomínku na jubilejní desátý ročník. Obsahuje devatenáct skladeb," přibližuje ředitel pořádající agentury Pragokoncert Jiří Daron.

Poprvé se také festival bude chovat šetrně k životnímu prostředí. „Nevyprodukujeme už tuny odpadů kvůli pití z jednorázových kelímků. Pivo nově čepujeme do tvrzených pevných kelímků s oušky, která umožní připevnění třeba za pás a několikanásobné použití," vysvětluje Daron. Z pivní nabídky se účastníci mohou těšit na gambrinus a plzeňskou dvanáctku, dále pak na nealkoholický birrel či piva s ovocnými příchutěmi, která se v poslední době hodně rozmáhají.

Kapacita parkovacích ploch pro šoféry by měla být podle pořadatelů také dostatečná.

Jedno ze dvou největších záchytných parkovišť bude při rockové akci v areálu dřevařských závodů. „Pojme asi dva tisíce vozidel. Zároveň je tam také možnost stanování. Kdo chce, může mít poblíž stanu i auto," řekl Deníku ředitel pořádající agentury Pragokoncert Jiří Daron.

Druhým velkým parkovacím místem má být silnice ze Zádveřic do Vizovic, která kvůli tomuto účelu bude také zjednosměrněna. „Stejně jako v minulých letech ani letos nebude možné nechávat vozy odstavené na hlavní trase ze Zlína do Vizovic podél silnice 1/49," upozorňuje zlínská policejní mluvčí Jana Macalíková.

Namísto vlastní dopravy však návštěvníci obvykle hojně využívají také železniční či autobusovou dopravu. „Posilujeme ji také o takzvané festivalové taxi, které rozváží domů převážně místní. Využívají jej například ti, co jsou po dobu festivalu ubytováni v různých penzionech či hotelích," dodává ředitel Daron.

Kdo bude chtít po skončení jednotlivých večerních programů jet zpátky domů, může využít zvláštních vlaků, které budou vypraveny například ve směru Zlín střed. Z Vizovic odjíždí 13., 14. a 15. července ve 2.30 hodin. Do Zlína dorazí pět minut před třetí hodinou.

Zvláštní vlak Vizovice Otrokovice odjíždí 16. července v 00.45 hodin. Posilový vlak Vizovice-Praha odjíždí 16. července z Vizovic v 04.50 hodin, do hlavního města dorazí v 08.50 hodin. Posilový vlak Vizovice-Otrokovice má odjezd 16. července v 10.15.

Největší hudební hvězdou jubilejního ročníku akce bude celosvětově nejúspěšnější metalová kapela posledních deseti let Nightwish. „Finové Nightwish se po třech letech vrací na pódium festivalu Masters Of Rock s ohromující megashow, s produkcí, která čítá několik kamionů! A nejen to! Nightwish vám představí své nové, koncepční album Imaginarium, metalové album plné fantazií zahalených v surrealistickém hávu," uvedla za pořádající agenturu Pragokoncert Martina Benešová.

Výběr z programu

RONNIE JAMES DIO Stage

Sobota 14. července

10.00 - 10.40 Lady Kate

10.55 - 11.35 Odium

11.50 - 12.40 Sebastien + Roland Grapow a Apollo Papathanasio

12.55 - 13.45 Milking The Goatmachine

14.00 - 14.50 Citron

16.10 - 17.20 Arakain + Lucie Bílá

19.20 - 20.30 Korpiklaani

21.00 - 22.10 Stratovarius

22.50 - 00.20 Nightwish

Neděle 15. července

10.00 - 10.30 Mistake

10.45 - 11.35 Salamandra

11.50 - 12.40 Škwor

12.55 - 13.45 Skyforger

14.05 - 14.55 Doga

15.15 - 16.05 Hell

16.25 - 17.25 Paul Di´Anno

17.45 - 18.45 Tiamat

19.05 - 20.15 Gotthard

ALFEDUS Music Stage

Pátek 13. července

16.00 - 16.45 Traktor

17.10 - 17.55 Neonfly (UK)

18.20 - 19.05 Abax

22.00 - 22.45 S.E.X. Department (Swe)

Sobota 14. července

16.00 - 16.45 Tristana (SK)

17.10 - 17.55 Archontes (RUS)

18.20 - 19.05 Bad Face

19.30 - 20.15 Chaos in Head

20.45 - 21.30 Checkpoint