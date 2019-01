Maškarních bálů bude v letošní plesové sezoně na Slovácku poskrovnu. Jeden z nich, v pořadí už dvaadvacátý, se uskutečnil v sobotu večer v režii místní skupiny Českého červeného kříže (ČČK) Huštěnovice, jedné z jedenácti na Uherskohradišťsku.

A jak už je v Huštěnovicích tradicí, maškarní ples skýtá lidem v maskách takřka neomezené možnosti, jak popustit uzdu fantazii a pod jinou identitou se vyřádit do sytosti a také něco „přepísknout“.

„I letos si lidé dali na výběru a hlavně na zhotovení masek hodně záležet. Byli mezi nimi i takoví koumáci, kteří několik týdnů před plesem vymýšleli, čím by návštěvníky plesu zaujali a pobavili, aby jim při závěrečném hodnocení v soutěži o nejlepší masku dali svůj hlas,“ líčila své pocity Ludmila Smýkalová, předsedkyně huštěnovické červenokřížské skupiny, která ples s ředitelkou Úřadu oblastního spolku ČČK Jarmilou Ulmanovou a muzikanty z hudební skupiny NAEX moderovala.

Sto dvaceti návštěvníkům bálu přineslo hodně legrace 45 působivých masek.

„A opět byla jedna maska šprýmovější než druhá. Všechny by si zasloužily stát na jednom ze tří stupínků pro vítěze a odnést si domů dort,“ nechal se slyšet huštěnovický František Čevela, předseda Klubu českých turistů Uherské Hradiště.

Návštěvníci plesu se netajili tím, že před zručností a vtipem maskovaných by mohli smeknout pomyslný klobouk, pokud by jej měli na hlavě. A které masky stanuly na stupních vítězů? Dort o váze 4500 gramů si za prvenství odnesly rodiny kolem Petra Malíka, které při tvorbě masek zabrousily do světa filmu.

Skupina Dědictví se scénicky vrátila do české komedie Věry Chytilové. Aplaus sklidili v pořadí druzí, a to Lenin, Usáma bin Ládin a Kim Čong-un. Na pomyslný bronzový stupínek poslali plesající Filmové studio Huštěnovice.

V jednotlivcích zvítězil Michal Janeček s maskou zombie, druhé místo patřilo jeptiškám alias Radka Číhalová a Bianka Běhávková a třetí skončil Josef Šimoník, který vzal na sebe roli smrtky.

„Po vyhlášení vítězů jsme maskovaným předali jako poděkování několikapatrový dort o váze osmi kilogramů, na němž si mohli zaslouženě pochutnat,“ informovala Ludmila Smýkalová.