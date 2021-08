A také za to, že s výběrem svých rolí nebojí upozorňovat na tabuizovaná témata a ikonické postavy z nedávné minulosti. Vzpomeňme na jeho ztvárnění prvního československého prezidenta Tomáše G. Masaryka ve filmu Hovory s TGM.

Prázdné sály

Martin Huba, který zavítal do Uherského Hradiště prvně, se těší na setkání s diváky a milovníky filmu. Koronavirová pandemie, která zavřela také divadla a kina, odřízla herce od svého publika.

„Považuji se především za divadelního herce a my divadelníci jsme to během covidu velmi schytali. Smyslem naší práce je setkávat se s lidmi. U filmu to tolik nevadí. Člověk si to vynahradí na premiéře. Ale divadlo bez diváků? Když vás osvítí reflektory, nevnímáte, zda sedí v sále lidé. Ale když na závěr uvidíte prázdné lavice, není to příjemné,“ říká Huba.

„Teď si ještě více uvědomujeme cenu našich diváků. Až když něco ztratíte, uvědomíte si, jakou to pro vás mělo cenu, jak má své kolegy, diváky, lidi rád,“ míní Huba.

O to víc je rád, že si po lockdownu ještě stihl zahrát s kolegou Milanem Lasicou.

„Měl jsem to štěstí se s ním střetnout na jevišti dva dny před jeho úmrtím. Jsem rád, že jsme se mohli po dlouhé době vidět a hrát spolu. I smrt patří k životu a já si neumím představit lepší odchod pro herce jako umřít uprostřed aplausu,“ zavzpomínal na nedávno zesnulého kolegu.

Česko-slovenské soužití

V Uherském Hradišti Huba také zdůraznil svůj vřelý vztah k Česku.

„Můj vztah s Českem je specifický. Měl jsem to štěstí, že jsem spolupracoval na tématech, které se mi líbili, o něčem vypovídají. Pracoval jsem s příjemnými lidmi, setkal jsem se s velmi radostnými reakcemi publika,“ těší slovenského herce Hubu.

„Nebýt spolupráce s přáteli v Čechách, tak bych zde dnes neseděl. Chci povědět jedno, jsem za všechny příležitosti, kterých se mi v Čechách dostalo – ať už filmových či divadelních – vděčný,“ děkuje umělec.

Atraktivita není vše

Martin Huba povede v sobotu v Respekt stanu také svou lekci filmu, během níž se podělí s návštěvníky o své zkušenosti a život s filmem. Jak sám říká, nijak zvlášť se nepřipravoval.

„Připraveno mám jen to, že jsem připraven odpovídat na otázky,“ usmál se.

„Chtěl bych říct jen jedno. Mladí lidé, tvůrci, herci, filmaři, mají mnoho lákadel. Chtěl bych jim doporučit, aby se zamysleli a nenechali se zlákat voláním všech těch Sirén. Dnes atraktivita filmových projektu přebíjí smysl a obsah,“ upozorňuje Martin Huba.

„Doporučuji mladým, aby se zúčastnili něčeho, u čeho cítí, že to má význam pro diváky,“ pokračuje Huba.

„Věci, nad kterými nemusíme přemýšlet jsou často atraktivnější než ty, nad kterými naopak uvažovat musíme. Ne vždy jsou však přínosná,“ podělil se o své zkušenosti herec Martin Huba, který nyní pracuje na filmové pohádce s názvem Mazánek.

Režie filmu se ujal autor scénáře a herec Jan Budař.

„S Honzou jsme natočili společně film Hovory s TGM a on si mě nyní přizval ke spolupráci. Je to velmi milá záležitost,“ uzavřel Huba.

V Uherském Hradišti se představí se snímky Hovory s TGM, Pravomil, Kawasakiho růže a Obsluhoval jsem anglického krále.