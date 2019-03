FOTOGALERIE/ V nádherném prostředí Galerie - knihovny představuje od 8. března výběr z celoživotní tvorby jeden z nejosobitějších výtvarníků regionu Zdeněk Kup (hradišťák, tč. žijící ve Starém Městě, ročník 1956).

Kolekce je zhruba rozdělena na dvě části: obrazy (oleje na plátně) vzniklé od osmdesátých let minulého století do roku 1990 (kdy měl Kup velkou výstavu ve Slováckém muzeu) a kombinované techniky na sololitu z posledních pěti let, kdy autor po dvacetileté odmlce (vyplněné podnikáním a pracovními povinnostmi) začal znovu malovat.