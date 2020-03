Vernisáž jeho expozice v Galerii Panský dům je naplánována na pátek 13. března od 17 hodin. Úvodní slovo pronese Miroslav Potyka a o hudební produkci se postará Country beat Fénix.

„Říkají o mně, že jsem surrealista, to ale není přesné. Sám bych svůj styl označil za Mahdalův expresionismus," upřesnil před časem Deníku Vlastimil Mahdal. Své začátky na hradišťské „umprumce“ přitom označuje za krušné.

„Vůbec mi to nešlo, kamarádi byli tehdy daleko lepší. Ale nakonec jsem se propracoval k tomu, co mi sedí," vysvětluje umělec. Výstava bude ke zhlédnutí do 19. dubna.