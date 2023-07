Horňácké slavnosti ve Velké nad Veličkou a okolí proběhnou ve dnech 20. až 23. července, ale již 15. července byla zahájena výstava obrazů Františka Pavlici staršího a Františka Pavlici mladšího z Hroznové Lhoty, nazvaná U nás doma na Slovácku.

Výstava obrazů Františka Pavlici st. a Františka Pavlici ml. z Hroznové Lhoty, nazvaná U nás doma na Slovácku byla zahájena v Louce v atraktivním prostředí Čechova dvora. | Foto: Miroslav Potyka

V atraktivním prostředí Čechova dvora (původně tvrz z 15. století) v Louce se sešlo mimořádné množství milovníků výtvarného umění a folkloru - na vernisáži hrála Horňácká cimbálová muzika Petra Galečky a zazpíval Mužský sbor z Hroznové Lhoty.

František Pavlica senior (ročník 1971) je uznávaný a oblíbený výtvarník, který doposud připravil kolem padesátky výstav. Věnuje se malbě, kresbě a v poslední době hlavně barevné litografii, ovlivněné poetikou naivistů. Námětově čerpá z bohaté tradice lidové kultury (zvyky, tance, obyčeje, architektura a s ní související krajina). Populární jsou jeho nástěnné kalendáře sestavené z grafik. Se svým synem vystavuje poprvé.

František Pavlica Junior (ročník 1996) měl doma pochopitelně k malování blízko, dá se říci, že se potatil, ale chvíli mu to trvalo, do malování se moc nehrnul. Absolvoval výtvarný obor vedený Lenkou Jurečkovou na ZUŠ ve Veselí nad Moravou a své malování bere jako koníček. Tvoří spíše v realistické, popisné rovině, inspiraci hledá nejčastěji v krajině, v okolí kde žije a kde to důvěrně zná, přitahuje ho i současná městská i vesnická architektura, rád ztvárňuje noční motivy s odlesky a odrazy pouličního osvětlení. V Louce vystavuje obrazy (akryl, olej) ale také černobílé kresby.

Výstava bude ve dnech 20. až 23. července otevřena pro návštěvníky Horňáckých slavností - první dva dny od 15 do 20 hodin, v sobotu a v neděli od 11 do 20 hodin. V Čechově dvoře bude instalována až do konce srpna.

Autor textu: Miroslav Potyka