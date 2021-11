„Ocitli jsme se v mimořádně obtížné situaci. Už od minulého týdne, kdy jsme se dozvěděli, že jeden z našich kolegů onemocněl, jsme v divadle denně absolvovali několikahodinové porady a řešili jsme, jak ochránit diváky i herce, ale zároveň diváky nezklamat,“ vysvětluje situaci herec a mluvčí Slováckého divadla Josef Kubáník.

Bez premiéry

Nakonec vedení uherskohradišťské scény přistoupilo k bolestivému kroku a rozhodlo se odložit premiéru parodie Limonádový Joe v režii Markéty Schlegelové. Ta se měla odehrát v sobotu 20. listopadu. Divadlo však našlo adekvátní náhradu.

„Když jsme se prostřednictvím testů ujistili, že všichni ostatní herci jsou zdraví, naplánovali jsme na sobotu 20. listopadu další reprízu komedie Perfect Days. Připadá nám to příznačné, protože perfektní dny si všichni přejeme,“ říká manažerka Slováckého divadla Jitka Honsová. Zároveň ujišťuje, že vstupenky na premiéru „Limonádníka“ zůstávají v platnosti. „Diváky, kteří si vstupenku zakoupili, budeme informovat o náhradním datu premiéry co nejdřív,“ dodává.

Kromě premiéry muselo divadlo odložit několik představení včetně zájezdu legendárních Rychlých šípů do Valašských Klobouk i předposlední reprízy veleúspěšné komedie 1+2=6. Další diváci si budou muset počkat i na vyprodanou reprízu rockové opery Jesus Christ Supestar.

„Intenzivně pracujeme na tom, abychom naším divákům všechno maximálně vynahradili, veškeré informace zveřejňujeme na našem webu,“ zdůrazňuje Josef Kubáník.

Noc divadel

Původně měla být premiéra Limonádového Joea příspěvkem Slováckého divadla k Noci divadel, která se v České republice slaví už od roku 2013. V plánu byla živá muzika, raut, setkání s herci, odhalení jedinečné výstavy i půlnoční překvapení.

„Změny bohužel zasáhly i do doprovodného programu. Přesto se diváci v sobotu dočkají něčeho navíc. V 19 hodin se připojíme společným potleskem k dalším divadlům po celé Evropě a především představíme předplatné na rok 2022. Po skončení komedie Perfect Days bude připraveno neformální setkání s herci, kteří budou odpovídat na divácké dotazy a odhalí tak například, jak vzniká inscenace a co se děje, když v divadle nastane tak nečekaná situace, jakou kvůli nemoci právě teď zažíváme,“ ujišťuje Jitka Honsová.

Perfect Days? Hra o naději

„Smutné dny končí, začínají Perfect Days.“ S tímto podtitulem uvádí Slovácké divadlo stejnojmennou inscenaci současné skotské autorky Liz Lochhead. Režie se ujal zkušený Mikoláš Tyc, který už v minulosti v Uherském Hradišti připravil crazy muzikál Hra o pyžama.

Hlavní roli Barbary svěřil režisér oblíbené herečce Tereze Novotné. Ta během více než dvouhodinového představení prakticky nesejde z jeviště. A přiznává, že z tak velké role cítí stejně velkou odpovědnost. „Před začátkem představení ji pociťuji pokaždé. Tíha odpovědnosti roste s velikostí role. Ale jakmile začneme hrát, už na to nemám čas ani myšlenku,“ říká Tereza Novotná.

Původně byla premiéra komedie Perfect Days naplánována na duben letošního roku. V té době však situace nedovolila divákům přijít do divadla, a tak konečný tvar komedie tehdy viděli jen zaměstnanci divadla.

„Jako divák jsem si Perfect Days užil moc. Kolegové to moc dobře zahráli, bylo to citlivě režírované, šli hezky po příběhu a textu. Bylo to vtipné i dojemné. Komedii přeju do budoucna především spoustu spokojených diváků,“ chválil své kolegy po interní premiéře herec Jiří Hejcman, který si snad už brzy zahraje titulní roli v Limonádovém Joeovi.

Oficiální premiéra Perfect Days s diváky nakonec proběhla až v polovině září, sedm měsíců od zahajovací zkoušky. Od té doby ji divadlo uvedlo už několikrát. „Diváci nás po každé repríze odměňují vřelým potleskem, tak věřím, že jsme se jim strefili do vkusu,“ těší Davida Vaculíka, který ztvárnil nejlepšího přítele hlavní hrdinky Barbary, dobrosrdečného homosexuála Brandona.

Touha poprat se se životem

Komedie Perfect Days dobyla jeviště mnoha divadel Evropy. O čem je? Barbara Marshallová má zdánlivě vše – kariéru, úspěch i peníze. Čím víc se však blíží zrádná čtyřicítka, tím víc vnímá, že jí něco chybí. Tím podstatným je dítě. Manžela však má jen bývalého, bláznivá matka i kamarádka, která má doma sama dva puberťáky, ji od nápadu odrazují.

Homosexuální kamarád Brendan není nadšený z představy, že by se o Barbs musel dělit. Jak se dá taková situace řešit? Stačí, když se náhle objeví na scéně krásný, výrazně mladší muž?

„Ale Barbs se prostě nevzdává a její touha poprat se se životem, její optimismus a víra v to, že se to přece všechno dá nějak vyřešit – to je tak nadějné a tak povzbuzující, že nám to i do téhle doby může dodat tolik potřebnou energii. Tahle hra dává naději, že se vše dá zvládnout, když si člověk udrží otevřené oči a otevřené srdce a neztratí nadhled,“ naznačuje Mikoláš Tyc, co diváci dostanou, když zajdou na Perfect Days do Slováckého divadla.

V komedii hrají Tereza Novotná, Irena Vacková, David Vaculík, Josef Kubáník, Pavel Šupina a jako host Monika Maláčová. Kostýmy, které ctí módu končících 90. let, vytvořila Aneta Grňáková, hudbu Robin Schenk. O scénu se postaral Karel Čapek, o dramaturgii Markéta Špetíková a slováčtí divadelníci využili předklad Davida Drozda.

Hru proslavil film Alice Nellis

Perfect Days – I ženy mají své dny. Tak se jmenuje český film Alice Nellis z roku 2011. Jeho předlohou se stala právě inscenace, kterou uvádí uherskohradišťští divadelníci. Do hlavních rolí Nellis obsadila známé herecké hvězdy: Ivanu Chýlkovou, Vojtu Kotka, Boba Klepla, Ondřeje Sokola, Zuzanu Bydžovskou nebo Zuzanu Kronerovou.

Divácky oblíbená komedie se dočkala několika nominací na filmovou cenu Český lev: Ivana Chýlková za hlavní ženský herecký výkon, Zuzana Bydžovská za vedlejší ženský herecký výkon, Ondřej Sokol za vedlejší mužský herecký výkon a Alice Nellis byla nominována za režii na cenu filmového portálu Kinobox.

Dvě otázky pro režiséra Mikoláše Tyce



Proč jste zvolil pro práci ve Slováckém divadle právě Perfect Days?

Protože je to zábavná, ale především chytrá komedie. Jsou tam skvělé a sympatické postavy, krásné situace a hlavně příběh, který nejen pobaví, ale má v sobě i velikou lidskost. Věděl jsem už předtím, že je to docela známý titul, kdysi jsem viděl i moc povedenou inscenaci v Jihočeském divadle. Ale až když mi umělecký šéf Lukáš Kopecký a dramaturgyně Markéta Špetíková doporučili, ať si to přečtu s vizí inscenace ve Slováckém divadle, tak jsem objevil, jak ta hra noblesně a vtipně zobrazuje lidskou touhu po štěstí. A doufám, že se mi z toho podařilo udělat dobré divadlo opřené o skvělé herecké výkony.



Jaká pro vás byla spolupráce s hradišťským souborem?

Velice příjemná. Já mám rád herce a ctím jejich práci, takže jsem se pečlivě se všemi věnoval postavám a dialogům. Moc se mi líbí zdejší otevřenost k tvorbě a cit pro komedii. A v rámci tvorby jsme si vykládali řadu osobních zkušeností, takže i naše vlastní životní pravda se ve hře možná trošku odrazí (smích). Pro mě to bylo krásné zkoušení.