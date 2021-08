Letní filmová škola v Uherském Hradišti začíná

A je to tady. Na cestu současným, historickým a česko - slovenským filmem, se od pátku 6. srpna až do do čtvrtku 12. srpna mohou v Uherském Hradišti vydat milovníci kinematografie i příznivci festivalu Letní filmová škola. Těšit se mohou například na filmové novinky Muž se zaječíma ušima, Okupace, Chyby anebo Myši patří do nebe.

Vizuál 47. ročníku Letní filmové školy v Uherském Hradišti. | Foto: Markéta Steinert

Mezi hosty festivalu letos nebudou chybět Zdeněk Svěrák, Jiřina Bohdalová, Martin Huba a Goran Marković, kteří obdrží Výroční cenu AČFK. Více než 350 programových položek provede historií a současností filmu. Filmovka tradičně nabídne také bohatý odborný a doprovodný program. V Hradišti vystoupí Divadlo Járy Cimrmana, zahraje Dan Bárta & Illustratosphere, Jan Vlček vystaví skici k filmům a své si řeknou i literáti jako Petr Hruška, Marek Šindelka anebo Veronika Bendová. Stejně jako na jiných kulturních akcích, také na Filmovce bude nutné dodržet aktuálně platná epidemická pravidla. „Návštěvníci LFŠ budou mít možnost využít testování v odběrovém místě ve Smetanových sadech den před začátkem festivalu a po dobu jeho konání do středy 11. srpna včetně,“ uvedl mluvčí LFŠ Libor Galia. Filmovky je podle něj možné se zúčastnit pouze s akreditací nebo vstupenkou na samostatný koncert či inscenaci. Akreditace si lze zakoupit po registraci v Moje LFŠ. Během festivalu pak také ve Festivalovém centru před kinem Hvězda. V prodeji jsou klasické festivalové akreditace, „Off program” akreditace a mecenášská akreditace. Velkomoravská řež: na Modré se strhnou dvě bitvy o hradiště Přečíst článek › Ubytování zprostředkovávané přes festival je ve vybraných termínech v omezné míře stále k dispozici. „Vstupenky lze pořídit v Moje LFŠ za plnou cenu, nebo s akreditací v Moje LFŠ a ve Festivalovém centru před kinem Hvězda za zvýhodněnou cenu. Prodej vstupenek na koncert/inscenaci přes Moje LFŠ je ukončen vždy v 16 hodin příslušného dne. Na místě koncertů a divadel bude možné vstupenku pořídit za plnou cenu po registraci v Moje LFŠ hodinu před představením,“ upřesnil Libor Galia. Nejrychlejší způsob občerstvení je ve stáncích v okolí kina Hvězda, které nabízí pestrý výběr. Vegetariáni a vegani taky přijdou na své. „Všem účastníkům je k dispozici úschovna zavazadel, která se nachází před kinem Hvězda. Službu lze využívat denně od 8 do 23 hodin. Od neděle 8. srpna od 17 hodin na Palackého náměstí v Uherském Hradišti bude možné si prohlédnout výstavu ČTK Olympijské okamžiky. Venkovní expozice zachycuje největší postavy československého a českého sportu v celé historii olympijských her. Nejtvrdší hasiči z celé republiky budou dobývat salašskou rozhlednu Přečíst článek › „Po Okamžicích století, Okamžicích sametové revoluce a Nežádoucích okamžicích na 20 panelech přinášíme čtvrté výstavní okamžiky a s nimi slavné i méně známé snímky z historie československé a české účasti na letních i zimních olympijských hrách. Výstava je rovněž poctou Daně Zátopkové, která vždy měla k Uherskému Hradišti vřelý vztah,“ prozradila Dagmar Vacková z uherskohradišťské radnice. Ve čtvrtek 12. srpna v 16 hodin dojde ke slavnostnímu otevření workoutového hřiště Za Plotem. Město Uherské Hradiště ve spolupráci se společností Kaufland vybudovali zbrusu nové workoutové hřiště v parku Za Plotem poblíž střelecké stěny v areálu bývalých kasáren. „Na programu bude exhibice workoutistů, workshopy, soutěže o ceny a poukázky na nákup pro děti i dospělé a stánek Kauflandu s ochutnávkami,“ upřesnila Dagmar Vacková.