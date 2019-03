V zámecké konírně v Bystřici pod Hostýnem uvedou v neděli v 17 hodin výstavu s vystihujícím názvem Překvapení z krabice aneb Příběh starého českého fotoaparátu, který po 100 letech vrátil Itálii ztracený kus historie. Vernisáž bude spojená s přednáškou sběratelky Aleny Pončové i účastí italské delegace. Poté zde bude výstava k vidění až do 29. dubna 2019.

AKCE nazvaná Můj dům, můj hrad

Ve společensko-kulturním centru ve Starém Městě můžete zhlédnout bezduchou komedii s duchem, a to 9. března od 19 hodin v podání členů Sokola Staré Město.

Večer regionálních písničkářů

Klub Vrátnice v Rožnově nabídne v sobotu 9. března hudebně poetický projekt Wolf lost in the poem písničkáře Jana Žambocha ze Vsetína. Druhým hudebním hostem večera bude písničkářka Lucie Redlová, který vystoupí se skupinou Garde. Začátek ve 20 hodin.I

Hudba může pomoci a pomůže

V Bamboo klubu Zlín můžete i vy pomoci, a to v sobotu 9. března od 20 hodin. Vstupné činí 100 Kč (celý výtěžek jde na Komplexní onkologické centrum KNTB ve Zlíně). Zahraje například Jiřina Lysáková s kapelou (Zlín) či otrokovická Imortela. V průběhu večera bude mimo jiné líčit stylistka Lenka Stavinohová.

Na koštu ochutnáte slivovice

V zasedací místnosti obecního úřadu ve Stříbrnicích na Slovácku můžete ochutnat na koštu slivovice a jinou kořalku. Akce se koná v sobotu 9. března od 14 hodin. Jedná se už o devátý ročník koštu slivovice a jiných destilátů. Pořádá ji Sbor dobrovolných hasičů Stříbrnice.

Oslava MDŽ v Halenkovicích

Kdy: v pátek 8. března od 18 hodin

Kde: v Hospodě na Kopci v Halenkovicích Proč přijít: Tombola a občerstvení zajištěny. „Ženy všech věkových kategorií vítány,“ zvou pořadatelé.

Dětský karneval v Lukově

Kdy: v sobotu 9. března od 15 hodin

Kde: víceúčelová budova v Lukově Proč přijít: Zveme vás na Dětský karneval s Jirkou Hadašem. Jedná se o zábavný animační pořad pro kluky a holky v duchu Plnou parou vpřed.

Koncert kapely Premiér

Kdy: v sobotu 9. března od 20 hodin

Kde: kulturní dům Družba Brumov-Bylnice Proč přijít: Koncert české pop rockové kapely Premiér ze Zlína s hostem, slovenským zpěvákem Ondrejem Ďuricou. Vstupné je 350 korun na místě.

Pochovávání basy 2019 v Halenkovicích

Kdy: v sobotu 9. března od 20 hodin

Kde: sál kulturního domu v Halenkovicích Proč přijít: V průběhu večera budou předneseny hříchy spáchané v obci v minulém roce. Občerstvení zajištěno. Vstupné je 100 korun. Pořádá Sbor dobrovolných hasičů Halenkovice. K tanci a poslechu vám zahraje skupina BRIXEN BAND.

20. reprezentační ples Kooperativy ve Zlíně

Kdy: v sobotu 9. března od 20 hodin

Kde: hotel Moskva ve Zlíně Proč přijít: K tanci a poslechu zahraje skupina Quatro ze Zlína a cimbálová muzika Včelaran z Topolné. Vystoupí také Dance Studio Starlight Zlín. Hostem bude muzikálový zpěvák Jaromír Adamec ze Zlína. V ceně slosovatelné vstupenky za 400 korun je uvítací drink, místenka a večeře.

Dospělácký karneval ve Žlutavě

Kdy: v sobotu 9. března od 20 hodin

Kde: sál sokolovny ve Žlutavě Proč přijít: Dospělácký karneval se ponese v duchu „Nemocnice na kraji vesnice“. Lidé v maskách zaplatí 50 korun, bez masky 80 korun. Soutěže a občerstvení zajištěny. Těšit se můžete také na vyhlášení nejlepších masek. Akci pořádá SK Žlutava.

Závody dětí na jezdítkách v Galaxii Zlín

Kdy: v sobotu 9. března od 15 hodin

Kde: zábavní park Galaxie ve Zlíně Proč přijít: Závody startují v 15 hodin v různých věkových kategoriích. Každý účastník vyhrává, vítěz získá vstupenku do Galaxie. Přihlášky na recepci.

Dětský karneval se Sněhovou královnou ve Zlíně

Kdy: v neděli 10. března od 14.30 hodin

Kde: foyer Městského divadla Zlín a tamní velký sál Proč přijít: Těšit se můžete na spoustu divadelních hrátek s kamarády z pohádky Sněhová královna. Chybět nebudou písničky, tvořivé dílny a soutěže o drobné ceny. Vstupné je 80 korun. Akci pořádá MDZ ve spolupráci s DDM Sluníčko Otrokovice.

Závody dětí i dospělých na horolezecké stěně

Kdy: v sobotu 16. března od 15 hodin

Kde: zábavní park Galaxie ve Zlíně Proč přijít: Pro malé i velké účastníky jsou připraveny závody na horolezecké stěně, které odstartují v 15 hodin. Registrace závodníků proběhne na recepci. Každý účastník vyhrává, nejlepší horolezec z každé kategorie získá vstupenku do Galaxie na příští návštěvu.

Výstava modelové železnice ve Zlíně

Kdy: v sobotu 16. a v neděli 17. března od 9 hodin

Kde: Filmový uzel Zlín Proč přijít: Do kouzelného světa vlakových modelů můžete proniknout o víkendu 16.17. března ve Filmovém uzlu. Na ploše větší než 250 metrů čtverečních představí svou modulovou železnici v měřítku H0 Klub železničních modelářů Slovácko. K vidění bude několik vlakových souprav prohánějících se krajinou plnou stromů, nádražních budov, semaforů, návěstidel či tunelů. Zajímavostí výstavy bude i použití vozidel všech trakcí, jak ČD, bývalé ČSD i jiných železničních správ. Díky tomu uvidíte například jednotku Railjet vedle historického vlaku taženého parní lokomotivou.

Divadlo O Perníčkovi ve Zlíně

Kdy: v neděli 17. března od 14.30 do 16.30 hodin

Kde: Městské divadlo Zlín Proč přijít: Znáte panáčka Perníčka? Čerstvě upečený perníkový panáček Perníček se jednoho dne ocitne na staré kredenci, kde se setká s dalšími jejími obyvateli: elegantní Pepřenkou a „mořským vlkem“ kapitánem Slánkou. Seznámí se také s panem Kukačkou, který bydlí ve starých kukačkových hodinách. Ale panu Kukačkovi to v poslední době moc nekuká protože ho bolí v krku nebo snad proto, že už patří do starého železa? A tak hrozí, že ho Velicí, tj. obyvatelé domu, vyhodí do obávané Popelnice. Statečný Perníček se vydává na pomoc a utká se s obávanou a protivnou Čajbabou i postrachem kredence samolibým gangsterem Fešákem Myšákem. Rodinný muzikál, který má spád, vtipné dialogy, zábavné situace, skvělá hudební čísla a využívá aktivní interakci s dětským publikem, přiveze do Zlína Horácké divadlo Jihlava.

Křížová cesta pro nejmenší v Uherském Ostrohu

Kdy: v pátek 8. března od 17 hodin

Kde: chrám svatého Ondřeje Uherský Ostroh Proč přijít: Pořádá Mateřská škola s křesťanskou výchovou Uherský Ostroh. Zváni jsou malí i velcí.

Košt vína v Tupesích

Kdy: v sobotu 9. března od 14 hodin

Kde: tělocvična základní školy v Tupesích Proč přijít: Hraje CM Hlaholica s primášem Štěpánem Kapsou. Košt bude ukončený ve 23 hodin. Zváni jste na bohatou nabídku kvalitních vzorků vín a ochutnávku zahraničních sýrů.

Kurz pečení kváskového chleba v Uherském Hradišti

Kdy: v sobotu 9. března od 14 hodin

Kde: Bezobalov na Zel. náměstí Proč přijít: Náplní kurzu je: kvásek, vlastnosti kváskového chleba, založení žitného kvásku, vedení kvásku, hnětený a nehnětený kváskový chléb, základní postup při pečení kváskového chleba, praktická ukázka výroby domácího kváskového chleba, ochutnávka kváskových chlebů, sladkého i slaného pečiva, další praktické rady a informace. Obdržíte: skleničku s žitným kváskem, recepty na kváskový chléb, sladké i slané pečivo z kvásku

Rizika internetu

Kdy: v sobotu 9. března od 15 hodin

Kde: kulturní dům Vésky u Uherského Hradiště Proč přijít: přednáška pro rodiče a vzdělávací pedagogy pracující s dětským kolektivem na téma Rizika internetu a nástrahy v kyberprostoru. Tématem provede lektor projektu E-bezpečí a současně kriminalista oddělení kybernetické kriminality. Přednáška je zdarma.

Maškarní rej pro děti a rodiče v Mistřicích

Kdy: v sobotu 9. března od 15 hodin

Kde: sál pohostinství u Knotů v Mistřicích Proč přijít: Na programu je: pohádka z dílny Hoffmannova divadla, soutěže, hry, hudba, tanec či zábava.

Košt slivovice v Bojkovicích

Kdy: v sobotu 9. března od 16 hodin

Kde: kulturní dům v Bojkovicích Proč přijít: Hrají Kasanova a cimbálová muzika Bojkovjan. K ochutnání bude více než 300 vzorků ovocných pálenek, zabijačkové speciality, chybět nebude občerstvení či bohatá tombola. Jedná se o 17. ročník akce.

V. košt slivovice

Kdy: v sobotu 9. března od 16 hodin

Kde: Dům zahrádkářů Březolupy Proč přijít: Občerstvení je zajištěno. Zvou zahrádkáři.

29. ročník Slováckého moku

Kdy: v sobotu 9. března od 17 hodin

Kde: klubovna SK Zlechov Proč přijít: Těšit se můžete na zabíjačkové speciality. K poslechu hraje harmonikář.

XI. vinařský ples v Hluku

Kdy: v sobotu 9. března od 19 hodin

Kde: sportovní hala v Hluku

Proč přijít: K tanci a poslechu hraje Mistříňanka. Kumpanovi muzikanti, CM Vinár, CM Linda a Žízeň a hlad.

Hasičský ples s pochováváním basy

Kdy: v sobotu 9. března od 20 hodin

Kde: hostinec Na Dolině v Salaši Proč přijít: Připravena je bohatá tombola, k tanci a poslechu hraje skupina Fůze.

Gymnastické naděje

Kdy: v sobotu 9. března od 10 do 15 hodin

Kde: sportovní hala v Uherském Ostrohu Proč přijít: Závod žákyň a juniorek ve sportovní gymnastice.

Dětský karneval ve Vlčnově

Kdy: v neděli 10. března od 15 hodin

Kde: Klub sportu a kultury Vlčnov Proč přijít: Na programu je Maxovo kouzlování, originální tanečky a soutěže či dětská diskotéka. Vstupné: dospělí 60 korun, děti 40 korun. Jedná se o zábavný animační pořad.

Karneval v Uherském Brodu

Kdy: v neděli 10. března od 15 hodin

Kde: Dům kultury Uherský Brod Proč přijít: Těšit se můžete na tanečky, tvoření či bohatou tombolu. Vstupné je 40 korun. Akci pořádá Dům dětí a mládeže Uherský Brod.

Muzikantský ples Kroměříž

Kdy: v pátek 8. března od 19.30 hodin

Kde: Dům kultury Kroměříž Proč přijít: K dobré zábavě přispějí Party Leaders, žáci ZUŠ Kroměříž a studenti Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž.

Aquatera Kroměříž

Kdy: sobota 9. března od 8 hodin

Kde: Výstaviště Floria Kroměříž Proč přijít: Na 1600 metrů čtverečních ve dvou halách naleznete akvarijní ryby, rostliny, krmiva, terária, terarijní zvířata, chovatelské potřeby a mnoho dalšího. Vše samozřejmě za bezkonkurenční ceny.

Holešovský talent

Kdy: sobota 9. března od 17 hodin

Kde: SVČ TYMY Holešov Proč přijít: Galavečer finále talentové soutěže představí nejlepší vystoupení z oblasti hudby, zpěvu, tance, sportu a dalších.

DéKáčko FEST

Kdy: sobota 9. března od 18 hodin

Kde: v Domě kultury Kroměříž Proč přijít: 2. ročníku „close-air“ festivalu zaměřený na rockovou a metalovou hudbu, kde vystoupí hardrocková formace Doga, která si s sebou přiveze předkapely Sweet Leopard a Booters. Tento trojboj doplní v hudebním sále skupiny Hanz´s Fvckers a Sebastien.

Velký pohádkový karneval s Míšou Sloukovou

Kdy: neděle 10. března od 12.30 hodin

Kde: Dětský svět Kroměříž Proč přijít: Lze se těšit na bohatý program. Se svou show vystoupí Míša Slouková a kouzelník Michal Kovařík. O hudební zábavu se postará Zdeněk Němeček.

Darrock ve Vsetíně

Kdy: v pátek 8. března od 20.00 Kde: Restaurace U Splavu, Vsetín Proč přijít: koncert vsetínské hardrockové kapely Darrock hrající autorskou tvorbu valašského hudebníka a textaře Jiřího Dareby Václavíka.

Docuku v Opicích ve Vsetíně

Kdy: v sobotu 9. března od 20.00

Kde: Hudební klub Tři opice ve Vsetíně Proč přijít: Oblíbená valašskomeziříčská kapela Docuku s frontmanem Jiřím Buksou.

MDŽ retro disco ve Vsetíně

Kdy: v pátek 8. března od 20.00

Kde: Hudební klub Tři opice ve Vsetíně Proč přijít: Diskotéka v retro stylu s DJ Mirou Lukášem.

Golfový ples

Kdy: v sobotu 9. března od 19.00 Kde: Hotel Eroplán, Rožnov p. R. Proč přijít: Pořádá Valašský golfový klub. K tanci zahraje kapela Duo Cadillac, k vidění budou latinsko-americké tance.

Bolšoj balet: Spící krasavice

Kdy: v neděli 10. března od 15.45

Kde: Kino Vatra ve Vsetíně Proč přijít: Záznam baletního představení z Moskvy. Nesmrtelnou pohádku o Šípkové Růžence vypráví balet Spící krasavice ve skutku velkorysém stylu odrážejícím balet carského dvora 19. století. V Čajkovského melodické hudbě ožívají krásné valčíky, tanec dobré Šeříkové víly, zlé víly Carabosse, ale i dalších pohádkových bytostí, jako Briliantové víly, Safírové víly; Kocoura v botách, Červené karkulky, či Modrého ptáka.

Den středověkých řemesel v Liptále

Kdy: v sobotu 9. března od 9.00

Kde: Kulturní zařízení Liptál Proč přijít: Družina Jagári zve na Den středověkých řemesel. K vidění bude um kovářů, práce s kůží, předení, příchozí mohou obdivovat také pletení z vrbového proutí či výrobky z paroží a mnohé další. Zájemci se mohou také přihlásit do kurzů, které povedou zruční lektoři. Naučí se základy řezbářství, přírodního barvení látek a vlny, plstění z vlny, karetkování či naalbindingu. Ochutnat mohou i středověkou kuchyni a nebude chybět ani jarmark.

Vsetín - Prostějov

Kdy: v pátek 8. března od 17.30 Kde: Stadion Na Lapači, Vsetín Proč přijít: Boj o postup do semifinále pokračuje. V pátém zápase čtvrtfinále play off Chance ligy budou Valaši opět bojovat o vítězství na svém ledě.

Maškarní lyžovačka

VELKÉ KARLOVICE

Neděle bude ve Ski areálu Razula ve Velkých Karlovicích zasvěcená dětem. Na sjezdovce u hotelu Horal se koná tradiční Maškarní lyžovačka. Děti, které dorazí v maskách, budou mít tento den lyžování zdarma. Na sjezdovce bude připravený slalom s překážkami plnými sladkostí, které si budou moci během lyžování „ulovit“. Zapojit se mohou i účastníci na sáňkách a bobech. Návštěvníky přijde pozdravit maskot Ski areálu Razula, strašidýlko Razulák, a také Maxipes Fík. Bude se soutěžit o nejlepší masku, připravené bude malování na obličej a tancování s Kristýnou. Registrace začíná v 9 hodin, soutěžní jízdy od 10.30 do 12 hodin.

Podhostýnský pohár 2019

SPOLEČENSKÝ DŮM SUŠIL, BYSTŘICE p. H.

Boj o Podhostýnský pohár v sobotu vypukne v Bystřici už po deváté. Soutěž s tuzemskou i mezinárodní účastí pořádá Taneční soubor Stars. Návštěvníkům nabídne úžasná vystoupení jak mažoretek, tak i roztleskávaček i další taneční čísla, kdy vystoupí skupiny od nejmladších čtyřletých dětí až po rodičovské týmy.