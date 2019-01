Zlínský kraj - Přinášíme vám přehled kulturních akcí, které můžete navštívit v pondělí 20. září.

ZLÍNSKO

KINA

ZLÍN:

Golden Apple Cinema: Čarodějův učeň (15.30, 17.45, 21.45), Karate Kid (15.45, 18.30, 21,15), Kuky se vrací (15.05), Let´s dance 3D (18, 20.30), Machři (16.45, 19, 21.20), Poslední vládce větru (17.15, 19.30), Sammyho dobrodružství (16), Shrek: Zvonec a konec (15.15), Tajemství mumie (16.15, 18.45, 21.30).

Velké kino: Seriozní muž (17), Kajínek (19.30).

Kino Květen: 22 výstřelů (19).

KLUBY, KONCERTY

ZLÍN: Flip: Diskotéka (21).

LUHAČOVICE: Vinárna Racek: Taneční večery s živou hudbou (19).

VÝSTAVY

ZLÍN:

Galerie Kabinet T: Berlínští umělci: Astrid Sourkova, Markus Selg a Erwin Kneihsl uvedou výstavu inspirovanou výstavbou města Zlína na téma rychle rostoucí metropole (do 22. 10.).

Dům umění: Civilizované bydlení pro každého – výstava Jana Vaňka (do 14. 11.).

Galerie pod Radnicí: Igor Kitzberger – kovová plastika, Marina Richter – grafika (do 24. 9.).

32. budova továrního areálu Svit: Hry a klamy – interaktivní putovní výstava, kde je dotýkání se exponátů povoleno a vyžadováno (do 7. 11.).

VALAŠSKÉ KLOBOUKY:

Vestibul Městského úřadu: Případ faráře Půčka: Nedašov 1949 – stálá expozice, Čestní občané města Valašské Klobouky (do 31. 12.).

LUHAČOVICE:

Muzeum Luhačovického Zálesí: Příběh vyšívaného šátku – výstava o podomáckém zpracování rostlinných vláken a využití rostlinných barviv (do 31. 10.).

Galerie Elektra: Dary přírody – výstava včelaři a zahrádkáři (do 26. 9.).

BRUMOV-BYLNICE: Městské muzeum: Má Vlára, Z opuštěných domů – výstava fotografií Antonína Kostky a Milana Červenky (do 30. 10.).

SLAVIČÍN: Galerie Jasmín: Kresby světlem – výstava fotografií, grafik, koláží (do 30. 9.).

UHERSKOHRADIŠŤSKO

KINA

UHERSKÝ BROD: Kino Máj: Ženy v pokušení (16, 20).

KLUBY, KONCERTY

UHERSKÉ HRADIŠTĚ: Klub No: 6: Diskotéka (21).

VÝSTAVY

UHERSKÉ HRADIŠTĚ:

Galerie Slováckého muzea: Karel Bartošík – Kapesní stříbro (do 3. 10.).

Galerie Slováckého muzea: Jaroslav Koléšek – Archeologie stroje (do 31. 12.).

Galerie Slováckého muzea: Odtud jinam a zase zpátky: Gabriela Nováková-Varmužová – kresba, Vratislav Varmuža – plastika, grafika (do 10. 10.).

Klub kultury: Branislav Kristín – Obrazy (do 7. 10.).

Kino Hvězda: Chřiby neznámé – výstava fotografií Bořka Žižlavského, Jiřího Blahy, Ivo Hubíka a Karla Grabovského – stálá expozice.

STARÉ MĚSTO: Památník Velké Moravy: Obrazy, sochy, kresby, grafika z 19. a 20. století – stálá expozice.

KUNOVICE: Letecké muzeum: Namaluj letadlo – výstava dětských kreseb.

BUCHLOVICE:

Areál státního zámku Buchlovice: Na počátku byla hlína – stálá archeologicko-etnografická expozice keramiky.

Zámek: Appetitus Naturae – výstava fotografií Eduarda Timka (do 30. 9.).

VLČNOV:

Muzeum lidových pálenic: Výstava je věnována podomácké výrobě slivovice a ovocných destilátů a její historii na moravskoslovenském pomezí – stálá expozice.

KROMĚŘÍŽSKO

KINA

KROMĚŘÍŽ: Kino Nadsklepí: Dostaň ho tam! (17), Mamas & Papas (19.30).

KLUBY, KONCERTY

KROMĚŘÍŽ: Dům kultury: George & Beatovens a Karel Janovec (19).

VÝSTAVY

KROMĚŘÍŽ:

Muzeum Kroměřížska: Historie ukrytá pod dlažbou města – stálá expozice.

Zámek: Výstava Josef Ignác Sadler 1725 – 1767 (do 3. 10.).

Galerie Orlovna: František Hodonský – výstava obrazů a matric k dřevořezům (do 4. 10.).

HOLEŠOV:

Zámek: Alfons Mucha – výstava obrazů (do 26. 9.).

VSETÍNSKO

KINA

VSETÍN: Kino Vatra: Kajínek (17, 19.30).

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM: Kino Panorama: Poslední vládce větru (18, 20).

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ: Kino Svět: Avatar (16.30), Milenci (19.30).

KLUBY, KONCERTY

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ: Hvězdárna: Astronomická pozorování oblohy (20).

VSETÍN: Hvězdárna: Pozorování Slunce a exkurze na hvězdárně (9).

VÝSTAVY

VSETÍN:

Galerie na Letné: Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ – stálá expozice.

Zámecká věž: Astronomie v průběhu staletí – výstava k 400. výročí od prvního pozorování hvězdné oblohy dalekohledem – stálá expozice.

Zámek: Budiž světlo! – výstava provede historií osvětlování lidských obydlí a jejich okolí od nejstarších dob po současnost (do 9. 1. 2011).

Zámek: Kouzlo dotyku – interaktivní výstava, kde neplatí zákaz Nedotýkat se exponátů! (do 31. 12.).

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ:

Muzeum: Recept na ženu – fotografie Milana Borovičky (do 26. 9.).

Galerie Sýpka: Jožka Baruch – …grafická balada (do 1. 7. 2011).

Galerie Sýpka: Erik Šille a Michal Czinege – výstava prací mladých slovenských autorů (do 26. 9.).

Městská knihovna: Filipíny – země tisíce ostrovů (do 31. 10.).

Zámek Kinských: Kouzlení s paličkovanou krajkou (do 10. 10.).

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM: T–klub: Učitelia a absolventi – výstava pedagogů a absolventů ZUŠ IWK v Považskej Bystrici (do 5. 10.).

NOVÝ HROZENKOV: Památník Antonína Strnadela: Ateliér 1955 – výstava Oldřicha a Františka Krajíčkových (do 31. 10.).