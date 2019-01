VIDEO: Vlčnovským králem bude malý fotbalista David Chaloupka

Desetiletý David Chaloupka na ramenou legrutů ročníku 2001 vstoupil v sobotu 26. ledna večer při Krojovém plese v Klubu sportu a kultury ve Vlčnově oficiálně do povědomí veřejnosti. Bude to totiž právě on, kdo na den přesně o čtyři měsíce později, usedne v neděli 26. května na koně a oblečen do dívčího kroje pojede v čele své družiny jízdu králů. Od roku 1909 se tam tak stane už 94. králem.

Davida Chaloupku, žáka 4. třídy Základní školy Sportovní v Uherském Hradišti si letos plnoletí kluci z Vlčnova vybrali do čela své jízdy králů poměrně jednoznačně. „David byl náš kandidát číslo jedna,“ přiznává jeden z legrutů Erik Mikulec s tím, že jim to David usnadnil svým rychlým rozhodnutím. Zimní vaření ve slovanských zemnicích bylo čarokrásné Přečíst článek › „Když mi to nabídli, vůbec jsme neváhal. V naší rodině budu vůbec prvním králem. Největší radost z toho mají děda s babičkou,“ usmívá se David, jehož největším koníčkem je fotbal. Ten hraje ve Vlčnově za žáky. Není proto s podivem, že jeho nejoblíbenějším předmětem ve škole je tělocvik. Co však nemusí, to jsou čeština a matematika. V Říši divů Stojanova gymnázia se ocitlo téměř šest set plesajících Přečíst článek › Jízdy králů se už nemůže dočkat a vůbec se nebojí toho, že by třeba nezvládl udržet v puse růži, coby symbol mlčenlivosti. Obavy David nemá ani z královských povinností, které jej v následujících 365 dnech čekají. Těší se i na to, až bude s legruty o velikonočním pondělku obrážet jejich vrstevnice a vyplácet je několikametrovou pomlázkou, které se ve Vlčnově říká kančúch. „I u zdobení májky a jejího stavění budu,“ přiznává David. Ten převezme vládu od svého předchůdce Martina Darka Franty v sobotu 25. května v předvečer jízdy králů. Jízda králů patří k nejznámějším folklorním zvykům v zemi. Pochází zřejmě už z pohanských dob. Chlapci spolu soupeřili při vyhánění dobytka a nejlepší z nich se stal králem. Druhý původ tradice vidí etnografové v útěku uherského krále Matyáše Korvína před Jiřím z Poděbrad. Aby se neprozradil svým vzhledem a mluvou, oblékl se prý do ženského kroje a do úst si vložil růži. Jízda králů je od listopadu roku 2011 zapsaná na seznam světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Kromě Vlčnova se jezdí i na dalších třech místech Slovácka – v Kunovicích, Hluku a Skoronicích. Při hloubení základů v Modré odkryli kostru ženy Přečíst článek ›

Autor: Pavel Bohun