VIDEO: Koncert spojený se čtením dopisů odhalil duši W. A. Mozarta

Uherské Hradiště – Do nitra světoznámého klasika Wolfganga Amadea Mozarta nahlédly desítky návštěvníků uherskohradišťské kavárny Cafe Portal. Tam se v úterý za svitu svíček milovníci vážné hudby zaposlouchali nejen do tónů skladeb tohoto geniálního umělce, ale také do slov, která v dopisech napsal svým blízkým.

Atmosféru koncertu podtrhla tma rušená jen hořícími svíčkami. | Foto: DENÍK/Adéla Buráňová

O hudební ztvárnění Mozartovy Malé noční hudby a mnohých dalších skladeb se postaralo smyčcové kvarteto pod vedením Jiřího Pospíchala z hudebního spolku Umíme Hrát. Atmosféru doplnili herci uherskohradišťského Slováckého divadla Anna Pospíchalová a Josef Kubáník, který jednotlivé skladby proložil čtením z Mozartových dopisů. „Dala jste mi, nedbajíc všech mých proseb, třikrát košem a přímo do očí jste mi řekla, že už se mnou nechcete nic mít. Já, jemuž není tak lhostejno jako Vám, že by ztratil milovanou bytost, nejsem tak vznětlivý a nerozvážný, abych ten koš přijal. Na to, abych takový krok udělal, Vás příliš miluji," přiblížil Josef Kubáník Mozartovy milostné trable zaznamenané v dopise určeném jeho budoucí manželce. Koncert s názvem Mozart/Dopisy z cest se uskutečnil v rámci cyklu P.U.N.K. neboli Pořádné Umění Nemůžeš Krotit spolku Umíme Hrát.

Autor: Adéla Buráňová