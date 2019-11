V celovečerním programu, který natáčel Český rozhlas, předvedlo své umění na 60 členů Slovácké filharmonie a stejný počet hudebníků z cimbálových muzik ZUŠky napříč její dlouholetou historií.

Ve Slovácké filharmonii, znovuobnovené po 40 letech speciálně pro tento večer, se u notových pultů sešli hudebníci z filharmonií, cimbálových muzik, učitelé, žáci i jejich rodiče pod dirigentskou taktovkou ředitele Jiřího Pospíchala. Diváci se mohli zaposlouchat do písní zbojnických, hudeckých, kopanických, cimbálové muziky přidaly i moravský verbuňk. V podání filharmonie pak zazněla Suita z moravských tanců Jiřího Pavlici a Schubertova Nedokončená symfonie h moll.

Pavlicovy housle vzali do ruky i hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek, radní Zlínského kraje pro školství Petr Gazdík a starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha, aby divákům předvedli, jak sehraní jsou v politice i podpoře krásných umění. Do not jim hrály i čtyři múzy a krásná Liduška, které představovaly čtyři umělecké obory školy – hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický.

„Pane radní, už jsem vás mockrát viděla v kroji a jistě rád tančíte, protože jste jako malý kluk chodil do tanečního oboru na základní umělecké škole. Jaké je to tančit v parlamentu za školství Zlínského kraje?“ vyzvídala s úsměvem dětská moderátorka Barbora Rokytová, která večerem provázela spolu s Veronikou Brajdič a Erikem Horákem.

V další části programu se na pódiu vystřídali někdejší ředitelé Základní umělecké školy a pedagožka Olga Strašáková, kteří pokřtili almanach a dvě nová cédéčka. První CD je hudební, má název Muzičky a najdete na něm 16 hudebních nahrávek, které natočily dvě současné cimbálové muziky ZUŠ v Uherském Hradišti – jedna začínající a druhá už téměř dospělá – CM Husličky a CM Pavla Štulíra v hudební režii cimbalisty Petra Gablase.

Pod vánočním stromečkem letos mnozí rozbalí i druhé cédéčko, které se jmenuje Koloběh času aneb „Jak pro mě a pro Frantu začalo jaro, léto, podzim, zima…“ Je z dílny žáků literárně-dramatického oboru kunovické pobočky ZUŠky a vzniklo podle povídek Václava Čtvrtka.

Divadelní inscenace si letos odnesla nejvyšší ocenění z celostátní soutěže základních uměleckých škol v Litvínově. Čtyři příběhy stálých rivalů v kamarádství i první lásce, zachycené postavami Vaška, Franty a jimi obdivované Jiřky, na pozadí ročních období dokreslují hudební vstupy žáků hudebního oboru ZUŠ Uherské Hradiště.

Mimořádný večer zakončila píseň Ach synku, synku v úpravě Jiřího Pavlici, ve které se prolínaly motivy ze Smetanova Vyšehradu a kterou si spolu s filharmonií zazpívalo celé publikum.

Dvoje ovace vestoje Klub kultury dlouho nezažil. Základní umělecká škola naplnila očekávání energické nápadité školy, která patří ke vzdělávacím a kulturním tahounům nejen Slovácka.

MARIKA BLAŽKOVÁ