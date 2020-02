A to se má navíc brzy rozhodovat o přestupu dětí na víceletá gymnázia. Paní učitelka Milerová však nechce na návrh rodičů jen tak přistoupit a velmi vyostřená třídní schůzka začíná.

To je stručný děj komedie Úča musí pryč! jednoho z nejhranějších německých dramatiků Lutze Hübnera, kterou s velkým úspěchem už více než dva roky uvádí Slovácké divadlo. Obliba je obrovská, v úterý 4. února herce čeká stá repríza.

„Jde o velmi zábavnou, vtipně a svižně napsanou komedii. Má v sobě společenský potenciál a každý se v ní najde,“ říká režisér komedie Michal Zetel, jenž přišel i s nápadem uvádět inscenaci přímo ve školní třídě Základní školy UNESCO v Uherském Hradišti.

“Ukázalo se to jako trefa do černého, protože to prostředí hraje samo a jen diváci usednou na školní židličky, už se cítí, jako by na rodičovskou schůzku opravdu přišli,” usmívá se režisér.

Šestice herců si hraní komedie Úča musí pryč! od počátku užívá.

“Je to trochu jiné herectví, než na velkém jevišti. Vlastně bychom neměli nic hrát, jen tak se mezi sebou bavit,” říká Josef Kubáník, jenž představuje jednoho z naštvaných rodičů. Zároveň ale přiznává, že diváky s kolegy vnímá a je znát, kdy v hledišti sedí běžní diváci a kdy do něj usednou učitelé.

“Ti se smějí na úplně jiných místech, často se nesmějí vůbec a když se mezi ně podíváme, tak vidíme, že je jim spíš do pláče, protože ty situace moc dobře znají z každodenního života,” dodává pobaveně Josef Kubáník. Kromě něj v inscenaci hrají i Irena Vacková, Jitka Hlaváčová, Pavlína Hecmanová, Tereza Novotná a Petr Čagánek.

Zájem diváků je i po sté repríze obrovský. Komedie je stále vyprodaná, momentálně až do konce května a řadí se do čtveřice nejreprízovanějších inscenací v celé tři čtvrtě století trvající historii Slováckého divadla.

PETRA KUČEROVÁ