„Kulatou devadesátou reprízu oslavíme na konci února na zájezdě v Šumperku. Na domácí scéně do prázdnin komedii uvedeme pouze dvakrát, a to 26. dubna a 17. května. Na obě reprízy jsou zatím vstupenky k dispozici, ale mizí hodně rychle, což nás pět let od premiéry nesmírně těší,“ uvedl mluvčí divadla a herec Josef Kubáník s tím, že o komedii je stále velký zájem.

V inscenaci účinkují Jiří Hejcman, Zdeněk Trčálek, Tereza Novotná, David Vaculík, Pavel Hromádka, Tereza Hrabalová, Josef Kubáník, Kamil Pulec, Irena Vacková a Petra Staňková.

O čem jsou Nájemníci

Brilantní komedie plná omylů a záměn vypráví trochu ztřeštěnou anekdotu, na jejímž počátku přijde hlavní hrdina jménem Erik Swan na vychytralý způsob, jak pohodlně žít z podvodně získaných sociálních dávek. Dlouho mu všechno skvěle vychází, leč jednoho dne se mu situace vymkne z rukou.



Vše začne vyplouvat na povrch v okamžiku, kdy jeho žena Linda objeví v prádelníku dámské prádlo nadměrné velikosti a krátce nato se v jejich domě objeví vrchní kontrolor ze sociální úřadu. Tato situace rozpoutá neuvěřitelné množství komických scén. Hlavní hrdina je nucen pod tlakem okolností a bizarních náhod vymýšlet jednu lež za druhou, aby se vyprostil ze stále zapeklitějších situací, podobně jako jeho naivní podnájemník, jenž je okolnostmi nucen k tomu, aby se také stal mistrem lží a nečekaných převleků.



Michael Cooney, syn proslulého komediografa Raye Cooneyho, jehož komedii 1+2=6 má Slovácké divadlo úspěšně na svém repertoáru již od roku 2007, byl britskou kritikou označen za jeden z největších objevů současného anglického dramatu.