Uherské Hradiště /ROZHOVOR/ - Oblíbená komedie 1+2=6 se po roční pauze v úterý při obnovené premiéře vrátila na prkna Slováckého divadla. Jak se na ni těšil představitel hlavní role Zdeněk Trčálek?

Zdeněk Trčálek v představení 1+2=6. | Foto: Archiv Slováckého divadla

Zdeňku, komedie se po roce vrátila. Těšil jste se?

Popravdě - byl jsem rád, že jsem si vůbec vzpomněl na text.

Připravoval jste se tedy nějak speciálně na roli?

Hráli jsme v úterý a já jsem si veškerou přípravu nechal na pondělí, takže zase na poslední chvíli. To už jsem měl jemné mrazení kolem žaludku a říkal si, že to snad zvládneme. Kolega Kubáník, který hraje jednu z hlavních rolí, mně ještě v pondělí říkal, že vůbec nemůže najít scénář. To jsem začal mít depku.

Dokáže vás ještě něco na 1+2=6 pobavit?

Snad na každé repríze vznikne něco, co mě baví.

Vzpomínáte si ještě na první zkoušku?

Byli jsme u režiséra Bellana na zahradě, jeho manželka Šárka nám ukázala návrhy kostýmů, dramaturgyně Iva Šulajová nám něco řekla o koncepci a pak jsme si hru přečetli. Smáli jsme se, a to bylo naposledy. Druhý den už jsme byli v divadle a začala dřina.

Je komedie v něčem jiná?

To každopádně. Je to velký „žůžo-dobrodrůžo"! Ale raději bych to viděl jako divák.

Jitka Hlaváčová se vrací

Komedie 1+2=6 o záletném taxikáři a jeho dvou manželkách, které o sobě nemají ani ponětí, se rok nehrála. Důvodem byly mateřské povinnosti dvou představitelek hlavních rolí, ke kterým přibylo těhotenství Jitky Hlaváčové. Nyní se však komedie spolu s Jitkou Hlaváčovou na repertoár vrátila.

„Těšila jsem se. Tuto komedii mám moc ráda a pokaždé, když jsme ji hráli, jsem si to maximálně užívala. Tak doufám, že to tak bude i nadále. Ale scénář jsem si radši zopakovala. Nejspíš bych si vzpomněla i tak, přece jenom už to hrajeme od roku 2007. Ale já mám teď plnou hlavu Mikuláška, tak ať na jevišti neříkám nějaké blbosti," směje se herečka, která nedávno úspěšně ukončila studium oboru Taneční, pohybové divadlo a výchova.

Skloubit vše dohromady nebylo podle ní až tak náročné. „Mikulášek se narodil na poslední semestr. Jediné, co jsem udělala, bylo, že jsem si odložila státnice na září. Napsat bakalářskou práci měsíc po porodu mi nešlo a hlavně se mi ani nechtělo," uzavírá Jitka Hlaváčová a těší se na další reprízy komedie 1+2=6, kde se zase potká se svými diváky.

Autor: Josef Kajetán

Devět let na repertoáru

Je to už více než devět let, co se ve Slováckém divadle poprvé představila bláznivá hra Raye Coonyho 1+2=6. Za tu dobu si vydobyla místo jedné z nejlepších komedií u nás a třetí nejhranější inscenací Slováckého divadla. V úterý 27. září se po roční pauze opět vrátila na uherskohradišťská prkna.

Slovácké divadlo je jediným divadlem na světě, které hru v této podobě uvádí. Za její zpracování získalo na Festivalu smíchu v Pardubicích Cenu diváků, do dnešního dne má za sebou více než 100 repríz a vidělo ji přes 35 tisíc diváků po celé republice.

Režisérem komedie o záletném taxikáři, který má dvě manželky a dělá všechno pro to, aby se to neprozradilo, je Robert Bellan. „Je fajn vidět, že nějaká práce u divadla má dlouhodobější dopad a smysl. Zvlášť u divadla, kdy se každou sezónu nově zkouší poměrně velký počet inscenací," poznamenal Bellan u příležitosti 100 reprízy. Úterní představení bylo beznadějně vyprodáno, nejbližší repríza je naplánována na 18. listopadu a i ona je zcela plná. Divadelníci ale už na program zařadili i prosincové představení a lístky rychle mizí.