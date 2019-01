Klub Štěpánů, nebo-li POPO (POštěpánské POsezení), se ke svému 37. výročnímu zasedání sešel tradičně mezi Štěpánem a Silvestrem - tentokrát 28. prosince v prostorách Domu kultury.

Klub vznikl v roce 1982 z iniciativy členů Olšavy a okruhu lidí kolem Galerie Panský dům. Mezi zakládajícími členy byli (mnozí už nejsou mezi námi) např. Dr. Jan Pavelčík, František Janouš, Jan Mareček, Miroslav Potyka, Luboš Málek, Jan Rajmic, Miloš Plachý, Milan Šášek, Stanislav Mikuláštík (a další tanečníci Hradišťanu), MUDr. Jiří Rohel, Jiří Pavlica, MUDr. Petr Hrobař, Josef Kučera, MUDr. Bohuslav Popelář, řada členů Olšavy a další milovníci vína a lidové písně.

Vstupné v prvním ročníku bylo stanoveno jednoznačně - dvě sedmičky dobrého vína, dvě chutné klobásy a 60 Kč na základní potraviny (chleba), nealko a provozní výlohy. Pozoruhodné je, že přes značnou inflaci zůstalo vstupné stejné a přitom je KŠ v ekonomickém plusu. Možná proto, že se jedná o ryze pánskou záležitost…



Průběh oficiální části setkání byl standardní - klubová hymna (Pil sem včera, pijem dneska, zajtra budem…), projev odstupujícího čestného starosty 2018 Františka Šuláka, předání výroční ceny POPO (získal ji známý vinař, muzikant a pedagog ing. Pavel Zemánek) a volba a představení čestného starosty 2019 - stal se jim extanečník Hradišťanu Stanislav Mikuláštík.

Vzpomenuti byli členové, kteří během roku odešli do muzikantského nebe - Jiří George Bartoš z Kanady, horňácká legenda František Okénka, Luboš Daněk z opavského Výhonku a strážnický slavík Jan Múčka (rozloučení bylo tentýž den, což částečně ovlivnilo nižší návštěvu Klubu Štěpánů - dorazilo 130 členů).

Permanentní starosta Luboš Málek pak představil a uvedl do funkce svého asistenta Františka Klabačku. Přijati byli čtyři noví členové (poslední legitimace tak má číslo 372) a představeni kandidáti, kteří musí na oficiální přijetí rok počkat, do 30. 12., kdy se uskuteční 38. výroční zasedání KŠ. Oficiální část jednání ukončil permanentní tajemník Miroslav Potyka a po hymně už vypukla volná zábava, hrálo se, zpívalo, koštovalo víno a klobásy a hlavně vzpomínalo. Za ty skoro čtyři desítky let bylo na co…

Autor: Miroslav Potyka