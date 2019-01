Ken Hensley v Kunovicích: nesmrtelné hity zapije mlékem i slivovicí

Kunovice – Je autorem nesmrtelných rockových hitů jako například „Lady In Black", „Stealin", „Look At Yourself", nebo „Easy Livin", tedy písní, které nesmí chybět na žádném koncertu slavných Uriah Heep.

Zpěvák, kytarista a hráč na klávesové nástroje Ken Hensley v Kunovicích připomene nejslavnější hity Uriah Heep, i písně ze své bohaté sólové kariéry. | Foto: DENÍK/archiv

Zpěvák, klávesista a kytarista Ken Hensley sice tuto kapelu opustil už v roce 1980, mnozí fanoušci Uriah Heep však jeho koncerty považují za přesvědčivější, než současná vystoupení jeho někdejší „domovské" skupiny. Ken Hensley se svou formací Live Fire vystoupí v Kunovicích v sobotu 19. října od 20. hodin. V roli hostů večera se představí valašská kapela Ciment. Přestože lze Kena Hensleyho považovat za skutečnou hudební megahvězdu, je známý svou skromností a bezprostředním a vstřícným kontaktem s publikem. Jakékoliv hvězdné manýry jsou mu cizí. „Požaduje jen mléko před koncertem a po vystoupení víno a slivovici. Kytarista a baskytarista jeho kapely si na odpoledne před koncertem objednali tenisový kurt," poznamenal hlavní pořadatel koncertu, Vít Chromek z agentury Vichr. Po koncertě bude Ken Hensley k zastižení u suvenýrového stánku, kde se setká s fanoušky a bude podepisovat CD, plakáty, fotografie a další předměty. Ken Hensley vydal s Uriah Heep celkem třináct alb, jeho sólovou kariéru pak prezentuje patnáct počinů. Mezi hosty na jeho „sólovkách" v minulosti nechyběl například zpěvák a baskytarista Glenn Hughes (ex. Deep Purple), zpěvák Jorn Lande (ex. Masterplan, Jorn) a další veličiny světové rockové scény. Aktuální nove CD s názvem „Trouble" vychází v těchto dnech.

Autor: Oleg Kapinus