V dalších rolích pak Jiří Vymětal, Marek Pospíchal, Albert Čuba nebo Vladimír Škultéty. Natáčení začalo už vloni v říjnu, hlavní část proběhla během letošního února a pokračuje nyní v březnu. Podle PR managera Bonton filmu Lukáše Vedrala, donutily nedávné mrazy dokonce filmaře natáčení na několik dní zastavit. Premiéra v kinech je v plánu na začátek roku 2022.

„Sbor hasičů jedné vesnice v ní bude čelit úplně jiné výzvě, než přináší obvyklý oheň. Klidný a spokojený život ve vsi totiž zničí podezření na akci teroristů. Hrdinové filmu si proto budou přát, „kdyby radši hořelo,“ seznámil s úvodním tématem filmu Lukáš Vedral.

Film stylem a zpracováním navazuje snímek na poetiku filmů Ivana Passera nebo Jaroslava Papouška.

„Během vývoje filmu nám to lidé často říkali. Nejde však o záměr, ale oba, včetně Miloše Formana, jsou pro mě v tvorbě velikou inspirací,“ popisuje režisér a současně autor scénáře Adam Koloman Rybanský.

„Součástí mého přístupu je absurdita, humor a civilní herectví kombinované s neherci. Chtěl bych žánr komedie o obyčejném člověku aktualizovat do dnešní doby a navrátit mu závažnost, kterou často měly právě komedie z 60. let. Při práci klademe důraz na kontrasty vážného a komického, které vytváří všudypřítomnou absurditu života,“ doplnil ke stylu filmu autor scénáře i režisér filmu v jedné osobě.

Podle tvůrců filmu se děj odehrává na vesnici, kde se její obyvatelé chystají na Velikonoce, probíhá jarmark, chlapi před hospodou komentují zelené pivo a nebezpečí chemtrails, když oslavu na návsi naruší náraz dodávky do kašny. Řidiči se podařilo zmizet a nikdo si nemůže být jistý, co se vlastně stalo. Lidé jsou nicméně přesvědčeni, že šlo o teroristický čin a zdá se, že bezpečí vesnice teď závisí na hasičích, jejich odhodlanosti a akci.

Miroslav Krobot hraje respektovaného náčelníka hasičů, pro něhož teroristické nebezpečí znamená nebývalou vzpruhu a do ochrany vsi se vrhne se vší silou.

Michal Isteník je jeho mladší chráněnec, jenž se těší na své první dítě a poznává, co to je mít přehnaný strach o rodinu. Má dobré srdce, jen moc věří tomu, co mu kdo řekne a co zjistí na internetu.

Film tak ukazuje podle jeho tvůrců konkrétní situaci, jeho důležitým tématem je strach, nejistota a zmatenost dnešní společnosti vyplývající z přemíry informací.

„To je dnes problém všude, nejen u nás. V klasických médiích a v oceánu internetu dnes zpochybníte jasnou pravdu a fakta a stejně tak najdete hlasitou podporu pro lecjakou pitomost. Je snadné pak obojí zaměnit,“ říká producent Pavel Vácha.

Scénář vznikal několik let a pandemie coronaviru posledního roku mu v mnoha ohledech dává nepříjemnou aktuálnost. Řada věcí, jako by proto ze scénáře vystoupila do skutečného života.

„Například atmosféra vesnic, které byly v kompletní karanténě, nebo průběh striktně omezených Velikonoc. To vše mě ještě více utvrdilo v neustálé aktuálnosti a naléhavosti scénáře, který píšu již několik let,“ dodává Adam Koloman Rybanský.

Prapůvodní inspirací k námětu byl podle něj zoufalý čin pokáceného stromu přes koleje, který v důsledku strachu a manipulace v mediálním prostoru spáchal Jaromír Balda v roce 2017. Stal se tak prvním českým teroristou, ačkoliv byl ve svém okolí brán jako hodný a bezproblémový člověk a ve své podstatě myslel, že koná dobro.

"Naprosto zásadní je pro mě nesoudit a nezesměšňovat lidi s odlišnými názory, ale naopak je pochopit. Základem filmu je snaha porozumět smýšlení lidí, kteří si své názory utváří pod vlivem strachu, xenofobie, populismu nebo různých dezinformací. A toto všechno v posledním roce vlivem pandemie neustále sílí . . . kdyby radši hořelo,“ uzavírá názvem filmu Adam Koloman Rybanský.

Film produkuje společnost Bratři s.r.o., koproducentem je Česká televize a Studio FAMU, distributorem je Bontonfilm. Snímek vzniká s podporou Zlínského kraje.