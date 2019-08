„V uplynulých ročnících jsme do Velkých Karlovic přivezli již devět šéfkuchařů s michelinskou hvězdou, letos to přesto bude v jistém směru premiéra: poprvé a velmi rádi u nás přivítáme ženskou držitelku tohoto prestižního ocenění.

Eszter Palágyi je ve svých 32 letech skutečným fenoménem nejen ve své zemi: jde o první a dosud jedinou oceněnou šéfkuchařku střední Evropy, restaurace Costes pod jejím vedením získala v minulých letech třikrát za sebou ocenění Restaurace roku Maďarska dle průvodce Dining Guide a sama Eszter v něm byla třikrát vyhlášena jako Chef of the year.

Věřím, že si příznivci špičkové zážitkové gastronomie tuto mimořádnou příležitost nenechají ujít. Eszter Palágyi připraví sobotní Michelinskou galavečeři a nedělní Michelinský oběd,“ láká Tomáš Blabla, ředitel Karlovského gastrofestivalu a současně pořádajícího Resortu Valachy.

Další příležitostí pro náročné gurmány bude v pátek 4. října galavečeře, při níž se tradičně prezentuje „domácí“ tým Spa hotelu Lanterna. Pod vedením šéfkuchaře Josefa Tydlačky připraví degustační menu snoubené s výběrem legendárního šampaňského G.H.Mumm.

Karlovský gastrofestival je jedním z nejstarších a nejnavštěvovanějších gastrofestivalů v České republice a je unikátní mj. tím, že se koná doslova uprostřed přírody.

Ochutnávky specialit se odehrávají u místních hotelů, penzionů a hospůdek v 3,5 km dlouhém a prostorném údolí Léskové, mezi nimiž se hosté můžou popovézt vláčky, historickými autobusy a koňskými povozy, nebo se procházet po cyklostezce Bečva.

Součástí festivalu jsou i mezinárodní farmářský trh, populární soutěže o nejlepší valašský frgál a klobásu, řemeslný jarmark, posezení s muzikami, barmanské večery, kuchařské show či frgálová manufaktura, ve které si můžou návštěvníci vyrobit svůj vlastní valašský frgál. Zážitkové galavečeře s michelinskými a dalšími šéfkuchaři ve Spa hotelu Lanterna jsou pak třešinkou na dortu této oblíbené gastro akce.

Na festivalu se za útratu tradičně platí jednotnou měnou - valašským gastrošem. Ten letos přechází z papírové podoby na elektronickou.

„Místo bankovek obdrží lidé na směnárnách čip, který si nabijí libovolnou částkou a budou moci platit bezhotovostně. Nevyužité gastroše bude možné vyměnit zpět,“ doplnil Tomáš Blabla. Více informací: www.KarlovskyGastrofestival.cz

Michelinský host: Eszter Palágyi

S nadsázkou o sobě říká, že po mluvení a chození bylo vaření její třetí dovedností, kterou si v životě osvojila. Vařit ji bavilo od malička, hned po střední škole 14 let sbírala zkušenosti v nejlepších podnicích v Anglii, Francii a Německu a bezprostředně po návratu domů doslova zazářila na maďarském kuchařském nebi.

Je první a dosud i jedinou ženou oceněnou Michelinem ve střední Evropě.

Restauraci Costes přivedla třikrát za sebou k prvnímu místu v TOP 10 restaurací Maďarska a třikrát za sebou (2016 – 2018) byla také vyhlášena jako Chef of the year v Maďarsku. To vše v době, kdy restauracím běžně vládnou převážně muži.

Michelinská galavečeře

Sobota 5. 10. 2019, Spa hotel Lanterna – restaurace Vyhlídka

Eszter Palágyi, šéfkuchařka restaurace Costes Budapest

Něco malého na zub: Mangalica

Amuse Bouche: Costes „Kocsonya“

Chléb s máslem

Předkrm: Kachní játra s červeným zelím, Tokaji Aszú a maďarskou brioškou

Mezichod: Pstruh s kukuřicí a lanýžem

Hlavní chod: Zvěřina, švestkové noky „Szatmari“, růžičková kapusta a slunečnice topinambur

První dezert: Costes Honeycomb; citronový krém se slunečnicovými semínky

Hlavní dezert: Costes „Somlói Galuska“ - maďarská čokoláda s ořechy, rumem a rozinkami

Petit Fours

Michelinský oběd

6. 10. 2019, Spa hotel Lanterna – restaurace Vyhlídka

Eszter Palágyi, šéfkuchařka restaurace Costes Budapest

Něco malého na zub: Mangalica

Amuse Bouche: Costes „Kocsonya“

Chléb s máslem

Předkrm: Kachní játra s červeným zelím, Tokaji Aszú a maďarskou brioškou

Hlavní chod: Costes Signature Dish; „Mangalica“, červená řepa a káva

Dezert: Costes Honeycomb; citronový krém se slunečnicovými semínky

Petit Fours

Galavečeře Spa hotelu Lanterna

4. 10. 2019 – restaurace Vyhlídka

Slavnostní uvedení nového podzimního menu snoubeného s výběrem luxusního šampaňského G.H.Mumm.