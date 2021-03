Stejně jako první přenos z konce února, kdy on-line zahrála vsetínská skupina Dareband, i nadcházející čtvrteční koncert bude mít charitativní podtext.

Pomoc sestřičce Martině a jejím dětem

Diváci budou moci přispět na konto sestřičce Martině ze Vsetínské nemocnice, která se po tragickém úmrtí manžela ocitla těsně před Vánocemi sama se čtyřmi malými dětmi.

Mladá zpěvačka a hudebnice Kamila Polonyová, rodačka z nedaleké obce Hošťálková a stříbrná z pěvecké soutěže Czechtalent 2018, vloni zazářila v sedmé řadě televizní soutěže Česko Slovenská SuperStar s autorskou písní Nad našú Hošťálkovú.

Studuje obory Hudební výchova a Český jazyk a pedagogika pro II. stupeň a střední školy na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Se svým kolegou houslistou a pianistou Danielem Jakubíkem vystupují již třetím rokem jako duo na svatbách, oslavách a dalších společenských akcích.

„Během livestreamu se můžete těšit i na jejich novou tvorbu. Součástí streamu bude chat s umělci a také upozornění na vybranou dobročinnou sbírku,“ uvedla Klára Blažková z Domu kultury Vsetín.

Každý, kdo by chtěl sestřičce Martině a jejím dětem Elišce, Vojtíškovi, Martince a Ondráškovi pomoci, může tak učinit zasláním libovolné částky na účet veřejné sbírky 1387907823/2700.

Pro zahraniční platby: IBAN: CZ9627000000001387907823, SWIFT: BACXCZPP.

On-line sérii úspěšně zahájil Dareband

Čtvrteční koncert naváže na úspěšnou únorovou premiéru cyklu Z kulturáku do obýváku, která se těšila velkému zájmu veřejnosti. Streamovaný koncert domácí kapely Dareband sledovalo na facebooku Domu kultury Vsetín najednou až 370 diváků. Ze záznamu si jej do dnešních dní pustilo na 9,5 tisíce lidí.

„Oslovit kapelu Dareband byla skvělá volba. V hudebním programu doplněném o zkušené a vtipné průvodní slovo basáka Dana Káčera, který pohotově komunikoval s fanoušky prostřednictvím chatu, nebyla žádná slabá chvilka.

Atmosféra se velmi podobala živému koncertu, i když v malém sále vsetínského domu kultury byli v danou chvíli pouze lidé z tvůrčího týmu a muzikanti. Z kapely rychle opadla počáteční nervozita a muzikanti se na pódiu příjemně uvolnili,“ odhlédl se za hudebním večerem Zdeněk Holoubek z realizačního týmu.

„Odezva, v podobě takřka čtyř set nesmírně povzbudivých a pozitivních komentářů, pozdravů, díků směrem ke kapele za krásné písničky, organizátorům za pěkný večer a komplimenty ke zvuku a technické stránce provedení přenosu, nám všem dodala novou energii a sílu v této kulturně ‚vzduchoprázdné‘ době,“ doplnila jednatelka Domu kultury Vsetín Petra Vaňková.

Sledovali i lidé zdaleka

Připomněla, že stream sledovali lidé nejen na Vsetíně a dalších místech Valašska, ale přicházely reakce také z Chocně, Olomouce, České Sibiře, Uherského Hradiště, Plzně, Brna, Zlína, Čeladné, z jižních Čech, Krkonoš, Prahy, Tachova, Kroměříže, Pálavy, ze sousedního Slovenska, Německa, Francie a dokonce z Karibiku.

Mezi početnými komentáři byl také vzkaz od rodiny, které je určená výše zmíněná dobročinná veřejná sbírka vyhlášená Vsetínskou nemocnicí.

„Celá rodina Bučkova Vás sledujeme a z celého srdce za tento krásný DAR děkujeme! Zdraví rodina Bučkova. Hraje Vám to perfektně,“ napsala Ivana Bučková.

A že i toto poslání hudebního večera bylo splněno, deklaruje výsledek: během koncertu a následujících minut po něm přibylo na konto veřejné sbírky více než 29 tisíc korun od tří desítek dárců.

Kulturní zážitek potěšil

Za propagaci sbírky i poděkování zdravotníkům, které zaznělo během večera, poděkovala také ředitelka Vsetínské nemocnice Věra Prousková.

„Byl to příjemný kulturní zážitek, který potěšil řadu sledujících. Kapela Dareband byla výborná a živý přenos zvládla na jedničku,“ pochválila Prousková.

A spokojení byli i samotní muzikanti.

„Za sebe musím říct, že ze začátku jsem byl hodně nervózní, protože jsem nevěděl, do čeho jdeme. Ale po několika písních se to zlomilo a myslím, že panovala super atmosféra. Moc mi pomohly zvukové efekty smíchu a potlesku, a také vždy překvapily a potěšily vzkazy od fanoušků. Takže spokojenost, realizační tým pracoval na jedničku a myslím, že jsme si to ve finále opravdu užili. Přiznám se, že tak spokojený jsem už z koncertu dlouho neodcházel,“ shrnul za kapelu Dareband basista Daniel Káčer.

Druhý on-line přenos Z kulturáku do obýváku, jehož hudebními hosty budou Kamila Polonyová a Daniel Jakubík, začíná na facebooku Domu kultury Vsetín ve čtvrtek 11. března v 19 hodin.

ZÁZNAM KONCERTU DAREBANDU