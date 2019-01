Uherské Hradiště - Krátký přehled kulturních událostí na Slovácku od pátku 24. října do neděle 26. října

VÝSTAVY

UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Slovácké muzeum - Smetanovy sady: Stálá expozice Slovácko seznamuje se zvyky a životem na Slovácku v průběhu roku, s kroji, způsobem života v jednotlivých podoblastech a s projevy lidového umění. Otevřeno denně 9.00–12.00, 12.30–17.00. Galerie Slováckého muzea: Velký sál

Ludmila Kováříková, hledání monumentu – výběr z keramické tvorby. Výstava potrvá do 31. 12. Malý sál: Česká bible v průběhu staletí – vývoj překladů Bible do našeho národního jazyka od 9. století po současnost. Výstava potrvá do 31. 12. Ondřejský sál: Stálá expozice Umění jihovýchodní Moravy – obrazy, sochy, kresby, grafika 19.–20. století (J. Uprka, B. Dvorský, F. Hudeček, I. Vaculková). Galerie UH2: Výstava písma a typologie posluchačů ateliéru grafický design Univerzity T. Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací – PROTO TYPE 2. www.galerie.utb.cz

Knihovna B. B. Buchlovana

Stálá expozice Bedřich Beneš Buchlovan – Bibliofilie a umělecké vazby.

Kino Hvězda

Prezentační výstava neziskových organizací. Potrvá do 31. 10. • Tobruk!, doprovodná výstava představuje dokumenty a fotografie o skutečnosti i filmu. Potrvá do 3. 11.

Galerie V. Hrocha

Pavel Popelka – Fotografie. Výstava potrvá do 25. 11.

Galerie Maják

Obrazy Petr Křivák, Wanda Valihrachová, Tomáš F. Pavlacký. Vernisáž 30. 10. v 18.00. Výstava potrvá do 30. 11.

UHERSKÝ BROD

Galerie Panský dům

Pamětní síň JUDr. Václava hraběte z Kounic – stálá expozice.• 100 let Sdružení výtvarných umělců moravských. Výstava potrvá do 16. 11.

Dům kultury

Fotografie Aleše Zahradníka – Estonsko. Výstava potrvá do 5. 12.

Muzeum J. Amose Komenského

Cestička do školy, výstava nejkrásnějších českých slabikářů. Potrvá do 9. 11.Velký výstavní sál: Výstava k výročí 110 let od založení Muzea J. A. Komenského, archivní, archeologické a numismatické sbírky muzea, historické obrazy a fotografie města (1865–1945), archivní filmy k historii muzea a města. Potrvá do 25. 1. • Příběhy domů, doprovodný program k výstavě 110 let vytváření paměti města a regionu – komentované prohlídky 28. 10., 13. 11., 27. 11., 11. 12. a 18. 12. Sraz účastníků vždy v 15.00 u lípy Svobody na Masarykově náměstí. Objednávky přijímá pí Kubišová na tel. 572 632 288, kl. 203, www.kubisovam–jakub.cz

KUNOVICE, letecké muzeum

Stálá expozice 22 letadel a vrtulníku Mi–4. Polovinu z nich tvoří stroje vyráběné v kunovických závodech, a to včetně prototypu letounu XL–610, který není vystaven v žádném jiném leteckém muzeu. Otevřeno duben až říjen: úterý až neděle 9.00–12.00, 12.30–17.00, pondělí od 10.00. Odborný výklad lze objednat na telefonu 572 556 556, 572 551 370 nebo přes e-mail info@slovackemuzeum.cz.

UHERSKÝ OSTROH, zámecká galerie

Výstava Zdeňka Hudečka – Retrospektiva. Potrvá do 30. 10.

KOMŇA, galerie U Špíšků

Dlouhodobá expozice obrazů Jaroslava Stušky, Libora Peřestého, Karoliny Bánkové a fotografie cestovatele Zdeňka Hustáka.

TOPOLNÁ, soubor lidových staveb – Topolná č. p. 90 a 93

Stálá výstavní expozice lidového bydlení a kovářství na Slovácku. Otevřeno pro předem objednané skupiny na telefonu 572 508 247.

BOJKOVICE, muzeum Bojkovska

Vlastní stálá expozice je rozšířena o výstavní panely ve vstupních prostorách zámku Nový Světlov.

NIVNICE, U kostela

Stálá expozice Nivnická izba, otevřeno na požádání na telefonech 572 694 419 nebo 572 693 625. Společenský dům Beseda: 26. 10.–29. 10. Výstava věnovaná k 90. výročí vzniku samostatného československého státu s prodejem dušičkových a vánočních dekorací slámovou a drátkovou technikou.

VESELÍ NAD MORAVOU, Galerie Joži Uprky (areál správní budovy Železáren Veselí, a. s.)

Unikátní výstava obrazů malíře Joži Uprky a dalších výtvarníků Slovácka 19. a 20. století. Stálá expozice.

DOLNÍ NĚMČÍ, muzeum Na Mlýně

Pozoruhodná památka lidové architektury. Soubor vodního mlýna z 18. století s dochovanými nástroji. Prohlídka je možná po domluvě na telefonu 572 648 721.

MODRÁ, archeoskanzen

Velkomoravské opevněné sídliště středního Pomoraví z 9. století. Otevírací doba: od 1. 5. do 31. 10. pondělí–neděle 9.00–17.00, od 1. 11. do 30. 4. dle zájmu veřejnosti, nutno domluvit předem na telefonním čísle 777 807 368.

BABICE, knihovna

Výstava portrétních fotografií Barbory Tiché. Potrvá do 30. 10.

VLČNOV, Na Měšťance

Myslivecké trofeje v rukou preparátora Antonína Mikulce. Výstava potrvá do 9. 11.

VELEHRAD, galerie malíře Františka Kubiny

Olejomalby z okolí Chřibů a Pomoraví, hájovny, hrady, chalupy, kytice ze Slovácka. Otevřeno denně od 10.00 do 18.00 nebo na požádání na telefonním čísle 572 571 214. Stálá prodejní expozice.

DIVADLO

UHERSKÉ HRADIŠTĚ, Slovácké divadlo

24. 10. Pýcha a předsudek (19.00)

25. 10. Adéla ještě nevečeřela (19.00)

26. 10. Little Sister VG (16.00)

KINO

UHERSKÉ HRADIŠTĚ, kino Hvězda

24. 10. Nestyda (18.00, 20.00)

25. 10. Nestyda (18.00, 20.00)

26. 10. Pat a Mat (15.30)

26. 10. Nestyda (17.30, 20.00)

UHERSKÝ BROD, kino Máj

24. 10. Slepé lásky (20.00)

25. 10. a 26. 10. Sissi a Yetti (17.00)

25. 10. a 26. 10. Bathory (20.00)

KUNOVICE, kino Lípa

26. 10. Temný rytíř (19.30)

HLUK, městské kino

24. 10. a 25. 10. Tobruk! (19.30)

26. 10. Bathory (16.30, 19.30)

KONCERTY, DISCO, ZÁBAVY, HODY

TOPOLNÁ, kulturní středisko Bůrovce

25. 10. Předkapela Kabát rev. + Reflexy, křest nového CD. Začátek ve 20.00.

KOSTELANY NAD MORAVOU, disco klub Flamingo

25. 10. Podzimní rockový večer se skupinami V.S.P. Band a Halogen. Začátek ve 20.00.

BŘEZOLUPY, Angel bar

24. 10. DJ Polášek a tanečnice Vendula.

25. 10. Dorážky hodů ve velkém sále.

UHERSKÝ BROD, Dům kultury

27. 10. Slavnostní koncert k 90. výročí vzniku Československa. Začátek v 19.30.

25. 10. Po stopách lva, akce pro děti k 90. výročí založení Československa. Začátek ve 13.00.

Farní kostel

25. 10. Recitál Evy Henychové. Začátek ve 14.30.

KUNOVICE, sportovní hala

24. 10. Britská rocková legenda Sweet a host skupina Citron. Začátek v 19.00.

HLUK, památkové domky na Rajčovně

24. 10. Večer broučků a světlušek, lampionový průvod a country večer s ohňostrojem. Začátek v 17.00.

OSTROŽSKÁ NOVÁ VES, sportovní hala

25. 10. Novovešťanka 1968–2008, oslavy 40 let dechové hudby spojené s křtem CD. Začátek v 15.00.

BLATNICE POD SV. ANTONÍNKEM, kulturní dům

25. 10. 10 let Hádramašmátrá, účinkují Chikilik Tu–A, SoToDal, Blatnický mužský pěvecký sbor, Hádramašmátrá. Začátek v 19.00.

HRADČOVICE, sportovní hala

25. 10. a 26. 10. Hody 2008, hodová zábava s dechovou hudbou Hradčovjanka a cimbálovou muzikou Cifra. Začátek v 19.30.

VÁŽANY, kulturní dům

25. 10. Rockový minifestiválek, zahrají Katakomby, Hysteria, Rimortis a Neutral. Začátek v 18.00.