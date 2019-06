Kdy: sobota 8. června od 9 do 16 hodin

Kde: Dopravní podnik Zlín-Otrokovice ve Zlíně

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Už tuto sobotu se po roce opět otevřou pro nejširší veřejnost brány vozového depa Dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Uskuteční se tam v pořadí už šestnáctý ročník dne otevřených dveří DSZO.

Připravený je program pro obdivovatele historie MHD, rodiče i jejich děti, fanoušky i běžné cestující, kteří chtějí nahlédnout do zákulisí a poznat místa, kam se běžně veřejnost nedostane.

Letošní den otevřených dveří DSZO proběhne ve znamení 75. výročí zavedení trolejbusové dopravy ve Zlíně. Program začíná v 9 potrvá až do 16 hodin. A která historická vozidla MHD budou tentokrát k vidění? Na zvláštní lince mezi vozovnou a obratištěm Sportovní hala se budou střídat především domácí historické vozy: červený trolejbus Škoda 9 Tr, modrý autobus Škoda 706 RTO, modrý vlek Karosa B 40, červený vlek Jelcz.

Z Technického muzea v Brně budou do Zlína zapůjčena při této slavnostní příležitosti ještě čtyři další historická vozidla: autobus Ikarus 280, autobus Škoda 706 RO, trolejbus Škoda 7 Tr, autobusový přívěs Karosa B 40. „Budeme tu mít tři vleky. Všimli jsme si totiž v minulých letech, že o svezení vlečkou mají lidé zvláštní zájem a že ve vlečkách bývá vždycky plno,“ poznamenal vedoucí údržby DSZO Antonín Červenka.

Od soukromého provozovatele Lubomíra Staníka bude zapůjčen historický autobus ŠD 11. A konečně bude v plné kráse představen i pátý unikát ve flotile zlínských historických vozidel letos nově rekonstruovaný červeno-krémový autobus ŠM 11.

„Návštěvníci, kteří se rozhodnout strávit část soboty u nás, se určitě nebudou nudit. Každoročně jich bývá několik tisíc. Všechny srdečně zveme,“ dodává ředitel DSZO Josef Kocháň.

MODEL AIR SHOW a ZLIN cup 2019

Kde: Na modelářském letišti Vrchovice v Halenkovicích si užijte setkání modelů značky ZLIN.

Kdy: Koná se 8. června od 8 hodin. Do hlavního programu bude zařazena soutěž dětí s házedly. Občerstvení je zajištěno. Vstupné je dobrovolné.

Blatnická VOC vína podruhé v Hradišti

Kdy: v sobotu 8. 6. od 13 do 19 hod.

Kde: Masarykovo náměstí v Uherském Hradišti

Proč přijít: Milovníci vína se mohou těšit na akci, kterou už podruhé připravili vinaři z Blatnice pod Svatým Antonínkem. Ti přivezou svá nejlepší vína zařazená do systému VOC Blatnice. Označení VOC neboli vína originální certifikace jsou specifická tím, že podléhají přísnému výběru a jedná se pouze o nejtypičtější odrůdy daného vinařského regionu.

Na folklorní festival do jankovických Březiček

Kdy: V sobotu 8. 6. od 14 hodin

Kde: přírodní areál Březičky v Jankovicích Proč přijít: Představí se Kalika a Kalina z Babic, Ovečky z Valašského Meziříčí, jankovická Lipuše a dětský soubor Lipečka, staroměstská Dolinečka a Klubíčko, mužské pěvecké sbory z Kudlovic, Kunovic, Korytné, Hroznové Lhoty a Chlapčiska ze Spytinova. V amfiteátru se budou prezentovat i Radovan, Pozdní sběr a Radovánek z Napajedel, Tupeské parádnice, jalubská Střešňa, Hradišťanky, Drmolice z Polešovic, Lajbl z Kostelan nad Moravou a Bystrinka a Bystričan z Považské Bystrice.

Mezinárodní folklorní festival Světlovský bál

Kdy: od 6. do 9. června

Kde: v Bojkovicích

Proč přijít: V sobotním programu se od 14 hodin představí soubory z Indie, Ukrajiny, Slovenska, ČR včetně domácích souborů.

TSTTT v Hradišti? Výstavy kaktusů, fotografií i Přijď a třiď

Kdy: Od čtvrtka 6. 6. do neděle 9. 6.

Kde: převážně v Redutě v Uherském Hradišti

Proč přijít: Akcí pro děti s názvem Přijď a třiď odstartoval včera v Hradišti festival Týká se to také tebe (TSTTT). Stejně tak i dnes od 8 do 15 hodin bude nádvoří Reduty patřit ekologické aktivitě školáků. Třídenní bude v rámci festivalového zaměření prodejní výstava kaktusů ve Felixově sále jezuitské koleje, která bude ve čtvrtek, v pátek i v sobotu otevřená od 8 do 18 hodin. V sobotu od 17 hodin v Redutě začne vyhlášení 41. ročníku fotografické soutěže TSTTT.

Setkání malých pivovarů

Kdy: v sobotu 8. června od 14 hodin

Kde: hrad Cimburk

Proč přijít: Milovníci piva si na Cimburku užijí ochutnávku nejrůznějších druhů pěnivého moku. Ochutnávka potrvá do 18 hodin nebo do vyčerpání zásob. Vystoupí kapely Reggay, Šufunky gang a Duo Juyos Complet. Vstupné 200 korun na dospělou osobu v sobě zahrnuje dva poukazy na velké pivo. Děti do 18 let mají vstup za 50 korun.

Století proměn

Kdy: pátek 8. června od 19 hodin

Kde: sala terrena holešovského zámku

Proč přijít: Klavírní recitál potěší každého milovníka hudby. Zazní výběr z etud op. 8 Alexandra Skrjabina, preludia op. 23 Sergeje Rachmaninova nebo Obrázky z výstavy Modesta Musorgského. Vstupné je dobrovolné.

Slavnosti lidové hudby

Kdy: neděle 9. června od 11 hodin

Kde: výstaviště Kroměříž

Proč přijít: Návštěvníci se mohou těšit na výbornou lidovou muziku v podání předních hvězd hudební scény, jako je Jožka Černý s cimbálovou muzikou Gracia, Moravanka Jana Slabáka, Veselá trojka nebo Hanačka z Břestu. Celým dnem bude provázet král dobré zábavy, cimbálu a moravské lidovky Jožka Šmukař. Vstupné na místě činí 250 korun.

Bigbeat Open Fest

Kdy: v sobotu 8. června od 18 hodin

Kde: Městské kulturní centrum Hulín

Proč přijít: Návštěvníci si vychutnají koncerty několika generací hulínských muzikantů. Zahrají Neboco, Jamtour, Koberec nebo Redhouse. Vstupné činí 150 korun.

Huslenky slaví 70 let

Kdy: sobota 8. června od 14.00

Kde: hřiště v Huslenkách Proč přijít: Oslavy 70. výročí obce zahájí starosta, který zároveň otevře nové dětské hřiště. V programu oslav se představí sbor místní základní školy, loutkové divadlo Noemova archa, folklorní soubor Dúbrava ze Slovenska, Železný Zekon, Docela kapela a kapela STRAM. Součástí bude také dětský den a oslava 65. výročí založení místního fotbalového oddílu. Pověst o vzniku Rožnova Kdy: sobota 8. června od 10.00 Kde: Městská knihovna Rožnov Proč přijít: Loutková pohádka na motivy pověsti o vzniku Rožnova. Hraje Loutkové divadélko RoLo.

VKV dětská cyklojízda

Kdy: sobota 8. června od 10.00

Kde: zámek Vsetín

Proč přijít: První z letošních vyjížděk pořádaná organizátory Vrchařské koruny Valašska je určená především dětem. V plánu je návštěva zámku Vsetín a vyhlídka ze zámecké věže, poté cesta na kolech do Ratiboře, kde si děti užijí program plný soutěží a her. Součástí bude autogramiáda hokejistů VHK Vsetín či aktivity zaměřené na bezpečnost jízdy na kole. Rožnovská házená slaví Kdy: sobota 8. června od 8.30 Kde: Atletické hřiště Dany Zátopkové, Rožnov pod Radhoštěm Proč přijít: Oslavy 100 let házenkářského sportu v Rožnově. Připravený je turnaj a exhibiční utkání, autogramiáda, charitativní dražba i zábava s kapelou H.L.T.

Muzejní noc v Karolince

Kdy: sobota 8. června od 16.00

Kde: Muzeum sklářství v Karolince Proč přijít: Pohádková zastavení s úkoly, malování na obličej, výtvarné dílny. Zahraje cimbálová muzika ZUŠ i kapela Grassband. Chystá se loutková pohádka či promítání dokumentů o Karolince i noční pozorování oblohy.

Varhanní absolventský koncert Luboše Chmelaře

Kdy: v neděli 9. června 11.15 - 12 hodin

Kde: kostel Panny Marie Sněžné v Provodově

Proč přijít: Koncert se koná po mši svaté.

Dětský den v Kašavě

Kdy: v neděli 9. června od 14 hodin

Kde: ve školním areálu v Kašavě

Proč přijít: Program: den otevřených dveří ZŠ a MŠ, jarmark dětských výrobků, kulturní vystoupení dětí, hry a soutěže pro děti.

Dny elektromobility ve Zlíně

Kdy: sobota 8. června 9 -15 hodin

Kde: náměstí Míru ve Zlíně

Proč přijít: Přijďte si zdarma vyzkoušet jízdu v elektromobilu, na elektromotorce, elektrokole, kolonožce či segwayi. Děti si mohou zajezdit v dětském elektroautíčku. Uvidíte dobíjecí stanici a dobíjecí lavičku umožňující nabití nejen elektrokola, ale také notebooku nebo telefonu. Vstupné na akci je zdarma.

Letní Fryštácký jarmark

Kdy: v sobotu 8. června, 913 hodin

Kde: náměstí Míru ve Fryštáku

Proč přijít: Připravena je bohatá nabídka farmářských a potravinových produktů, řemeslných a rukodělných výrobků. Doprovodný program: Fryštácké mažoretky, kroužek aerobiku při Základní škole Fryšták, swing band MACH 4 umělecký vedoucí Vojtěch Machálek, manželé Belkovi z Fryštáku, Pavel Dobeš a Tomáš Kotrba. Pro děti bude připravena atraktivní tvůrčí dílna spojená s výtvarnou soutěží o pěkné ceny. Součástí programu bude třetí ročník Fryštáckého řezbování v prostoru parkoviště mezi kotelnou a sokolovnou.

Festival Jeden den

Kdy: v sobotu 8. června od 14 hodin

Kde: Lanáček Otrokovice

Proč přijít: 8. ročník multižánrového open air handicap festivalu Jeden den. Akce je unikátní tím, že se tam na jeden den setkávají lidé zdraví a lidé s handicapem, a to nejen mezi diváky, ale také na pódiu.

Myslivecký svátek

Zámek Lešná u V. Meziříčí

Sokolnická show, přehlídka plemen loveckých psů, vábení zvěře, vystoupení trubačů, výstava trofejí Mysliveckého spolku Háj Lešná, ukázka trofejí nejsilnějšího srnce světa, setkání s fotografem Robertem Hlavicou a pro děti kvízová stezka parkem.

Bystřice žije!

CENTRUM BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

Velký úspěch loňských oslav 650. výročí města vedl k nápadu podobnou akci zopakovat také letos. Lidé se mohou těšit na vystoupení Marka Ztraceného, Čechomory, na ukázky lidových tanců, běžecké závody a na ohňostroj.

Bílokarpatské slavnosti

STŘED UHERSKÉHO BRODU

Jarmarkem chutí a vůní, hudbou, tancem a tradicemi na tři dny ožije Uherský Brod, kde se bude konat už 8. ročník Bílokarpatských slavností. Třídenní akce odstartuje Bílokarpatskou nocí v pátek 7. června s hudebním programem na uherskobrodském Masarykově náměstí.