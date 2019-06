Kdy: v sobotu 15. června od 5.30 ráno

Kde: Hrubá Vrbka

Proč přijít: Kosení orchidejových luk s kulturním programem. Akce navazuje na tradice a seznamuje dnešní lidi s těžkou fyzickou prací našich předků. Sraz krojovaných účastníků v 5.30 před KD, v 6.00 zahájení kosení. Od 10.00 ukázka výcviku pasteveckých psů, 11.00 nové CD koseckých písní, oběd pod širým nebem. V 13.00 slavnostní vyhodnocení nejlepších, od 14.00 zábava u cimbálové muziky.

Setkání rodáků a jubilantů

Kdy: v sobotu 15. června od 13 hodin

Kde: Kulturní dům Huštěnovice

Proč přijít: Zastupitelstvo Huštěnovic spolu s tamním Muzejním spolkem organizují i letos Setkání rodáků a jubilantů, kteří se narodili v roce 1929, 1934, 1939, 1944, 1949, 1954 a 1959. Prezentace účastníků začne půl hodiny po sobotním poledni. Ve 13 hodin přivítá účastníky setkání v kulturním domě starosta obce Aleš Richtr. Poté bude následovat prohlídka obecního úřadu, knihovny kostela sv. Anny, základní a mateřské školy a muzea. Před jeho budovou bude následovat volná zábava s kapelou Boršická čtverka.

Hlavní pouť na Svatém Antonínku

Kdy: v neděli 16. června

Kde: Svatý Antonínek

Proč přijít: Hlavní mše svatá bude sloužena v 10.30 hodin Mons. Josefem Žákem, spirituálem AKS v Praze. Ve 14.30 hodin tam bude koncert scholy Brněnské mládeže.

Pouť na Barborku

Kdy: v neděli 16. června od 11 hodin

Kde: kaple sv. Barbory

Proč přijít: Procesí odchází z parkoviště pod Buchlovem v neděli 16. června v 10.30, mše svatá bude sloužena v kapli sv. Barbory v 11 hodin.

Vinetůůů!

Kdy: v neděli 16. června od 16 hodin

Kde: V Kudlovicích U Strmenských

Proč přijít: Bláznivá komedie na motivy knih Karla Maye a filmů Haralda Reinla. Nadsázka a humor při zachování odkazu Karla Maye budiž pozvánkou pro všechny příznivce romantiky Divokého západu i dobré zábavy. Režie se ujal Robert Bellan.

Cyklojízda do pivovaru Maxmilián

Kdy: v sobotu 15. června od 14.00

Kde: Hanácké náměstí Kroměříž

Proč přijít: Příjemnou projížďku na kole slibuje cyklojízda do kroměřížského pivovaru. Trasa začíná na Hanáckém náměstí, kde se sportovci sejdou a ve 14 hodin vyrazí směr Bílany, odkud dojedou až do Skaštic. Asi desetikilometrová jízda je vhodná i pro děti. V cíli čeká zahradní párty v kroměřížském pivovaru Maxmilián, kde bude přichystáno pivo, jídlo, hudba nebo skákací hrad. V 18 hodin začne prohlídka pivovaru a vyhlášení cen Do rachoty kolem KM za rok 2019.

O pohár města Kroměříže

Kdy: v sobotu 15. června od 9.00

Kde: Sportovní areál Pionýrská louka v Kroměříži

Proč přijít: Závody v jezdeckém sportu začnou v sobotu v devět hodin dopoledne v areálu Pionýrské louky. Na třiadvacátý ročník skokových jezdeckých závodů mohou přijít milovníci koní i obdivovatelé krásného jezdectví, vstupné činí 40 korun. Studenti a děti mají závody zdarma.

Festival Václava Smoly v Hulíně

Kdy: v neděli 16. června od 14.30

Kde: náměstí Míru Hulín

Proč přijít: Milovníci dechové hudby si přijdou na své na třiatřicátém ročníku Festivalu Václava Smoly, který pořádá Základní umělecká škola Hulín. Vystoupí dechové orchestry z D-Music Kroměříž, ZUŠ Zdounky, Morava ZUŠ Hulín a slovenský soubor Dolná Súča. Za nepříznivého počasí se akce koná v Městském kulturním centru.

Komentovaná prohlídka zříceniny hradu Křídlo

Kdy: v sobotu 15. června od 10.00

Kde: hrad Křídlo u obce Brusné

Proč přijít: jedinečnou příležitost využijí lidé, kteří v sobotu dorazí na hrad Křídlo u obce Brusné. Vyslechnou si přednášku o historii zříceniny kdysi významného hradu. Jeho historie sahá do poloviny 14. století v Hostýnských vrších. V současnosti je zřícenina pracovištěm Národního památkového ústavu, který zajišťuje cenné metodické ukázky ochrany architektury u zřícenin.

Turistický pochod za králem Ječmínkem

Kdy: v sobotu 15. června od 16.30

Kde: zámek Chropyně

Proč přijít: Krále Ječmínka se vydají hledat turisté z okolí Chropyně. Šestatřicátý ročník pochodu začne u zámku, průběžný start bude trvat půl hodiny. Trasu je možné absolvovat i na kole.

Den dětí a rodičů v Jestřabicích

Kdy: v sobotu 15. června od 14.00

Kde: Jestřabice, Koryčany

Proč přijít: Spoustu zábavy si užijí rodiny s dětmi, které přijdou na dětský den, který se koná v koryčanské místní části Jestřabice. Akce začíná ve 14 hodin na zahrádce kulturního domu. Pro děti je připravena dobrodružná trasa vesnicí, na zahrádce na ně čeká stanoviště pro poučení a zábavu. V 16.30 hodin začíná v místní knihovně loutkové představení, následovat bude táborák s opékáním špekáčků. Pro soutěžící děti bude připravena odměna.

Pocta Smetanovu kvartetu

Kdy: v neděli 16. června od 19.00

Kde: zámek Bystřice p. H.

Proč přijít: Na dalším ze série koncertů Bystřických zámeckých slavností vystoupí Filharmonické smyčcové kvarteto, které zahraje skladby, jež hrálo i legendární Smetanovo kvarteto.

Ovčácký den na Valašsku

Kdy: sobota 15. června od 10 hodin

Kde: areál Střední zemědělské a přírodovědné školy Rožnov pod Radhoštěm

Proč přijít: XIII. Ovčácký den opět nabídne stříhání ovcí, výstavu ovcí a koz, ukázky práce s ovčáckými psy, soutěž v pojídání halušek, v předení na kolovratu či tipovací soutěž o jehně a selátka. V doprovodném programu si diváci prohlédnou řemeslné dílny, sokolníky, ukázky kynologie, včelařství, výstavy drobného zvířectva, traktorů a zemědělské techniky a malé zahradní mechanizace. Návštěvníci zhlédnou ukázky tradičních řemesel z Valašska, ochutnají jehněčí a farmářské speciality a seznámí se i s vyučovanými obory na zdejší škole. O kulturní program se postará valašská formace Dareband, Taneční soubor H2B, Valašský soubor písní a tanců i gajdoš Petr Sovják.

Jakub Kohák & Boleček

Kdy: v pátek 14. června ve 21.00

Kde: Hexagon Club Vsetín

Proč přijít: Večer plný zábavy a vtipu. Poprvé se Hexagon Clubu představí mistr vtipu, režisér, herec a moderátor Evropy 2 Jakub Kohák. V zábavě ho doplní vsetínský hudebník Bolek Vjaclovský.

Mládežnický florbalový turnaj

Kdy: v sobotu 15. června od 9.00

Kde: Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí

Proč přijít: Mládežnický florbalový turnaj odehraje osm týmů ve složení 3 + 1 v tělocvičně Gymnázia Františka Palackého. Stále je možné přihlásit svůj tým a poměřit síly s ostatními florbalisty. Vstupné je 60 korun, v ceně je zahrnutá bageta.

Jarek Nohavica a ZUŠ Alfréda Radoka

Kdy: v sobotu 15. června 18.00

Kde: park zámku Kinských

Proč přijít: Základní umělecká škola Alfréda Radoka Valašské Meziříčí slaví 80. výročí. Hlavním bodem oslav je červnový Festival Alfréda Radoka FAR, jehož vrcholem bude sobotní koncert písničkáře Jaromíra Nohavici s žáky ZUŠ Alfréda Radoka. Žáci se svými učiteli se na koncert pilně připravili a představí vlastní úpravy Nohavicových písní.

Kácání Mája

Kdy: v sobotu 15. června od 10 .00

Kde: Camp Semetín

Proč přijít: Bike Fishing Camp Semetín pořádá Kácání mája spojené se sportovním kláním a dětským dnem. Od 10 hodin začíná turnaj v nohejbale za účasti vsetínských hokejistů a trenérů. Od 14 do 17 hodin se uskuteční dětský den se soutěžemi o ceny, skákacím hradem a dalšími atrakcemi. To vše za doprovodu reprodukované hudby pod dohledem moderátorky Kristínky. Po 17. hodině naplánovali pořadatelé společné skácení májky o flašku slivovice. Po 18. hodině následuje zábava při muzice

Byliny v muzeu dílna ve Zlíně

Kdy: v sobotu 15. června 2019 od 14 do 17 hodin

Kde: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně (dílna proběhne v 5. podlaží budovy 14).

Proč přijít: „Povíme si o bylinách, které jsou pro toto spojení vhodné, ukážeme si přípravu bylinné tinktury, mazání, vína a likérů. Každý účastník si připraví vlastní tinkturu. Dílnu povede muzejní botanička Petra Hanáková,“ vzkazují pořadatelé. Vstupné 100 Kč (kurzovné a materiál).

Svatojánské slavnosti zpestří také zpěvák roku

Kdy: sobota 15. června od 16 hodin

Kde: v kulturním areálu Hradišťko ve Vlachovicích

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Výroční, už 10. Svatojánské slavnosti se uskuteční tuto sobotu ve Vlachovicích. Pořádá je spolek DOKOPY.

Svatojánské slavnosti se snaží být kulturní, pospolitou akcí pro všechny generace, která navazuje na zaniklou vlachovickou tradici z 19. století. Každoročně jsou Svatojánské slavnosti oblíbené pro skvělou náladu i kvalitní muziku. Jako první zahájí Svatojánské slavnosti od 16 hodin místní dětský valašský soubor Dokopyjánek a CM Dokopyjan. Následně pro poslech i k tanci zahraje dechová hudba Straňanská Švitorka z Rajeckej doliny.

Nová kapela, složená ze zkušených muzikantů hrajících pestrý pop crossover, tak by šlo charakterizovat netradiční kapelu HLUCHÝ DOVRAT, která zahraje od 19.45 hodin

Na vlachovických Svatojánských slavnostech nesmí chybět slavnostní krojované zapálení svatojánského ohňa, kdy si můžete s ostatními přes něj i zaskákat.

Hlavní hvězdou večera bude DAVID STYPKA A KAPELA BANDJEEZ. V roce 2017 v hudebních cenách Anděl získal ocenění Anděl 2017 Interpret roku, v jiných kategoriích byl nominován i na Album roku (Neboj), Skladba roku (Dobré ráno, milá s Ewou Farnou, která je zároveň jeho nejznámější skladbou.)

Určitě velkým zážitkem bude svatojánská ohňová show ve 22.45 hodin.

Večer uzavře slovenská rocková kapela SVIECA VO VETRE, která si našla své fanoušky i na Moravě. Pro děti bude nachystána výtvarná dílna a různé hry. Každoročně je přichystáno i občerstvení jako čerstvé bylinné svatojánské čaje sbírané v ten den, svatojánská voda, kyselica, kohútkovica, klobásky z udírny, frgále či třeba vdolečky. (poh)

Svátek tatínků oslaví ve Zlíně

V sadu Svobody ve Zlíně si můžete v sobotu 15. června od 15 do 18 hodin užít Tátafest. Na akci budou aktivity, které budou propojovat generace. Nebude chybět soutěž Táta roku 2019. Děti, které zazpívají či řeknou básničku do mikrofonu, dostanou větší dárek.

První ročník open-air festivalu Lážo Plážo v Otrokovicích

Kdy: v sobotu 15. června od 10 hodin

Kde: rekreační areál Štěrkoviště v Otrokovicích

Proč přijít: Bude to párty plná skvělých kapel, dobrot a samozřejmě taky lážo plážo a koupačka u vody. Hvězdný line-up ? Rybičky 48, Horkýže Slíže, Marek Ztracený, PSH, Circus Problem, Poletíme?

Kájova kapela + NEW ORLEANS BAND

Kdy: v neděli 16. června 2019 od 17 hodin

Kde: náměstí v Otrokovicích. Proč přijít: KÁJOVA KAPELA je souborem zhudebňujícím poezii českých, ale i světových autorů (J. Skácel, Ch. Morgenstern, J. Žáček, P. Verlaine, K. Hlaváček, F. Gellner…). Vlastní texty a instrumentální tvorba nejsou výjimkou. Kapela hraje v současné době ve složení: Karel Ptáček kytary, zpěv, Veronika Austová flétna, zpěv, Filip Karlík lesní roh, zpěv, Vít Kymla basová kytara, zpěv, Jiří Zvoníček bicí.

NEW ORLEANS BAND, s podtitulem Classic Rock Revival, to je parta ostřílených zlínských muzikantů v čele se zpěvákem Mariem Taravellou. Ráda prezentuje známé klasické rockové hity ve vlastních úpravách, mnohdy s neobvyklým nástrojovým obsazením, ale s tradičním českým muzikantstvím a zápalem. Zazní písně z repertoáru E. Claptona, Eagles, Rolling Stones, Lynyrd Skynyrd, ale třeba i Jirky Schelingera… Vstup na akci je volný, kvalitní občerstvení zajištěno.

Dětský den v Březnici

Kdy: v sobotu 15. června od 14 hodin

Kde: na spodním hřišti ve Sportovním areálu v Březnici

Proč přijít: Můžete se těšit na: skákací hrady, auto trenažér, koně, malování na obličej, řetízkový kolotoč a spoustu dalších atrakcí. Dále se můžete těšit na grilované maso, zmrzlinu či třeba cukrovou vatu. Akce se koná za každého počasí.