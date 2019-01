Uherské Hradiště - Krátký přehled kulturních událostí na Slovácku v pátek 6. srpna a o víkendu 7.-8. srpna?

VÝSTAVY

UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Slovácké muzeum, Smetanovy sady, hlavní budova: Stálá expozice Slovácko seznamuje se zvyky a životem na Slovácku v průběhu roku, s kroji, způsobem života v jednotlivých podoblastech a s projevy lidového umění. Otevřeno denně 9.00–12.00, 12.30–17.00. • Československý filmový plakát 1959–1989 • Francouzská kinematografie v československém plakátu. Výstavy potrvají do 12. 9.

Galerie Slováckého muzea, Otakarova ulice, Ondřejský sál: Stálá expozice Umění jihovýchodní Moravy – obrazy, sochy, kresby, grafika 19.–20. století (J. Uprka, B. Dvorský, F. Hudeček, I. Vaculková). Přízemní sál: Tomáš Vosolsobě – obrazy, kresby, grafika. Výstava potrvá do 15. 8. Velký a malý sál: Odtudjinam a zasezpátky – Gabriela Nováková–Varmužová a Vratislav Varmuža – Kresba, grafika, plastika. • Karel Bartošík – Kapesní stříbro. Výstavy potrvají do 10. 10.

Dům knihy Portal: František Petrák – Obrazy/Zlatá doba. • Michal Bauer. Výstavy potrvají do 29. 8. vžydy po dobu otevření kavárny.

STARÉ MĚSTO, Památník Velké Moravy: Nová expozice představuje celkem 8 historických dioramat – hlavních životních okamžiků velmože Mojslava. Otvírací doba denně 9.00–12.00, 12.30–17.00.

KUNOVICE, Letecké muzeum: Návštěvníci si mohou prohlédnout vrtulník Mi–4 a dalších 22 letadel. Polovinu z nich tvoří stroje vyráběné v kunovických závodech, a to včetně prototypu letounu XL–610, který není vystaven v žádném jiném leteckém muzeu. Otvírací doba: duben–říjen: pondělí 10.00–12.00, 12.30–17.00, úterý–neděle 9.00–12.00, 12.30–17.00. Odborný výklad lze objednat předem na tel. 572 556 556, 572 551 370 nebo na e–mailové adrese: info@slovackemuzeum.cz

UHERSKÝ BROD

Galerie Panský dům: Pamětní síň JUDr. Václava hraběte z Kounic – stálá expozice. • Výstava fotografií piešťanského fotoklubu. Potrvá do 6. 9.

Muzeum J. A. Komenského, velký výstavní sál: Výstava fotografií Pavla Popelky – Etiopie objektivem etnografa. Potrvá do 10. 10.

UHERSKÝ OSTROH,chodby zámku:Labyrint, výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ. Potrvá do 15. 8.

Zámecká galerie:

Variace na čtvrtou, výstava obrazů Marie Húskové, Věry Vlachynské, Ludmily Chludové a Renaty Střelcové. Potrvá do 29. 8.

VLČNOV: Stálá expozice Rolnický dům a hospodářství č. p. 57 ve Vlčnově. • Muzeum lidových pálenic: Stálá expozice podomácké výroby destilátů na moravsko–slovenském pomezí v areálu památkově chráněné hospodářské usedlosti č. p. 65.

HLUK, muzeum na tvrzi: Stálá expozice z historie a národopisu města. Otevřeno červenec – srpen, So – Ne od 14.00 do 18.00.

DOLNÍ NĚMČÍ, muzeum Na Mlýně: Pozoruhodná památka lidové architektury. Soubor vodního mlýna z 18. století s dochovanými nástroji. Prohlídka je možná po domluvě na telefonním čísle 572 648 721.

MODRÁ, Archeoskanzen: Velkomoravské opevněné sídliště středního Pomoraví z 9. století. Otvírací doba: od 1. 5. do 31. 10. po – ne 9.00– 17.00, od 1. 11. do 30. 4. dle zájmu veřejnosti, nutno domluvit předem na tel. 777 807 368. • Výstava obrazů Veroniky Daňhelové. Potrvá do 30. 9.

JALUBÍ, klubovna U Pavouka: 7. 8. a 8. 8. Výstava mečíků a řezaných květin. Otevřeno7. 8. od 14.00 do 18.00, 8. 8. od 10.00 do 18.00.

BUCHLOV, Galerie U Sudu: Velká výstava loutek aneb Pojďte s námi do pohádky, velká prázdninová výstava loutek umělecké scény Říše loutek, o. s. z Prahy. Otevřeno ÚT–NE od 9.00 do 17.00.

BUCHLOVICE, areál zámku – u fuchsií: Eduard Tinko – Fotografie – Appetitus naturae. Výstava potrvá do 30. 9.

DIVADLO

UHERSKÉ HRADIŠTĚ, přístaviště: 6. 8. Divadlo na vodě IV, Mašíni cestou Samurajů, hraje Divadlo v 7 a půl. Začátky ve 21.00.

KINO

UHERSKÝ BROD, letní kino

6. 8. Muž ve stínu (21.00)

7. 8. Precius (21.00)

KUNOVICE, kino Lípa

8. 8. Český mír (17.00, 19.30)

POLEŠOVICE, letní kino

8. 8. Hodinu nevíš… (20.00)

KONCERTY, DISCO,CIMBÁL, HODY

UHERSKÉ HRADIŠTĚ, Smetanovy sady: 7. 8. Večer u slovácké búdy, hraje Cimbálová muzika Stanislava Gabriela. Začátek v 18.00.

JAROŠOV, amfiteátr U Moravy: 6. 8. Beseda u cimbálu s CM Mladý Včelaran – zrušeno.

TOPOLNÁ, kulturní středisko Bůrovce: 6. 8.–8. 8. Motosraz

HLUK, 6. 8.–8. 8. Svatovavřinecké hody

Památkové domky: 6. 8. Beseda u cimbálu s CM Babica. Začátek ve 20.00.

Městský stadion:

6. 8. Taneční zábava se skupinou M.O.P. 69. + Gaston rock. Začátek ve 20.00.

7. 8. Diskotéka. Začátek ve 20.00.

7. 8. Hlucká svatba v podání folklorních souborů z Hluku a Tetiček. Začátek v 19.00.

7. 8. Taneční zábava s CM Hluk. Začátek ve 21.30.

8. 8. Slovácký festival dechových hudeb. Začátek ve 14.30.

Areál tenisových kurtů

6. 8. K tanci a dobré náladě hraje Veselá pětka. Začátek ve 20.00.

BÍLOVICE, zámecký park: 7. 8. Taneční zábava se skupinami Freedom Ridgbe a Gong. Začátek v 19.30.

OSTROŽSKÁ NOVÁ VES, lázeňský park: 8. 8. Nedělní odpoledne s dechovkou, hraje dechová hudba Novovešťanka. Začátek ve 14.00.

MODRÁ, Archeoskanzen: 7. 8. Den medu a medoviny, košt 50 vzorků medoviny, jarmark s medem a medovinou, výrobků z medu, medovým pivem, včelích produktů, keramiky. Začátek ve 14.00. Hraje cimbálová muzika Dolňáci. V 15.00 soutěž ve stloukání másla. V 19.00 divadelní představení Tetička z Radějova v podání ochotníků TJ Sokol Staré Město.

POLEŠOVICE, přírodní amfiteátr: 7. 8. Koncert skupiny Fleret s Jarmilou Šulákovou, po koncertu taneční zábava se skupinou Ex Čmeláci. Začátek ve 20.00.

STRÁŽNICE, kulturní dům Strážničan: 6. 8. Miro Šmajda & Rosemaid. Začátek ve 20.00.