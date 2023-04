Za mimořádného očekávání a zájmu příznivců Slováckých novin a potažmo také čtenářů Slováckého deníku se na prknech Malé scény Slováckého divadla objeví ve své premiéře v pátek 14. dubna inscenace s názvem Kachničky.

Kachničky Slováckých novin – předchůdce Slováckého deníku, uvede Slovácké divadlo. Na snímku jedna ze zkoušek před premiérou. | Foto: Deník/Pavel Bohun

Diváci se dočkají divadelní podoby někdejšího čtenářského hitu – mystifikací, v nichž autor skrytý pod pseudonymem Jiří Kachnička s nadhledem a bez servítků glosoval od poloviny 90. let minulého století společenské i politické události té doby. Divadelního ztvárnění se ujalo Sdružení starých pánů – Kachničky.

Scénář napsal dlouholetý šéfredaktor Slováckých novin (předchůdce Slováckého deníku), autor mnoha zveřejněných mystifikací, publicista a spisovatel Jiří Jilík. Spolu s ním se na dramatizaci této recese podílel jeho kamarád a dlouholetý ředitel Slováckého divadla Igor Stránský, jenž se ujal režie.

Inscenace Kachničky je připomenutím několika "superzpráv" zneklidňujících nejen nadčasovostí témat, ale i přesvědčením značné části čtenářské obce, že se skutečně udály.

„Kachničky ve Slováckých novinách vycházely od poloviny 90. let minulého století až do mého odchodu do důchodu v roce 2006. Impulsem jejich vzniku se tehdy stala letní okurková sezóna, která tím vlastně povolila uzdu fantazii mé i mých tehdejších novinářských kolegů,“ řekl Deníku Jiří Jilík.

Seriál spustila zpráva o tajemném tvoru v přehradě

První kachničkou byla podle jeho slov zpráva o podivném tvoru v Osvětimanské přehradě.

„Dokonce jsme angažovali potápěče, který na hladině vodní nádrže instaloval jakousi nafukovací potvoru,“ vzpomíná Jiří Jilík s úsměvem.

Poté, jak přiznává, už psal kachničku pokud byla inspirace skutečnou událostí.

„Mnohokrát se inspirací k další mystifikační zprávě stala podařená fotografie. Třeba kamarád Mirek Potyka s houslemi, jak se právě nachází na hudebním turné v Paříži, kde vyhrává a žebrá,“ naznačil Jiří Jilík.

O něm samotném po jeho odjezdu na Taiwan se souborem Hradišťánek vyšla v roce 1996 ve Slováckých novinách kachna, že prchl a redakční pokladnou za milenkou do Asie.

Prvních pět let existence kachniček monitorovala a bilančně čtenářům přinesla brožura s názvem Supernoviny – zvláštní vydání Jiřího Kachničky.

„Až Igor Stránský v roce 2022 přišel s tím, že bychom z kachniček mohli udělat divadlo, no a nápad byl na světě,“ poznamenal Jiří Jilík.

V inscenaci vystupují Jiří Jilík, Igor Stránský, Jan Gogola, Miroslav Potyka, Ladislav Bednařík a Pavel Štěrba. O hudební podkres se starají hudci Fanoše Holmese Ilíka.