Divadlo přerušilo činnost

10. 3. – byl vyhlášen zákaz akcí s účastí více než 100 lidí

8 – na tolik dnů divadlo zrušilo představení v první fázi

1 – odvolán byl i ples Slováckého divadla

? – činnost divadla je nyní přerušena až do odvolání

Josefe, k jakému závěru jste došli o víkendu s vedením divadla?

K velmi, velmi těžkému. Rozhodli jsme se pozastavit veškerou činnost. To znamená, že kromě toho, že jsme přestali hrát, jsme nyní ukončili i zkoušení dalších inscenací. Všem nám bylo do pláče.

Co to znamená pro herce a další zaměstnance divadla?

Všichni jsme zůstali doma, učíme se texty a vyhlížíme dny, kdy bude lépe.

A co to znamená pro diváky? Mohou se těšit na všechny inscenace, které byly v letošním roce v plánu?

Máme na stole několik krizových plánů, snažili jsme se myslet na všechny možné situace. Teď záleží jen na tom, jak dlouho bude tato krizová situace trvat. Pokud měsíc, mohli bychom s vypětím všech sil zvládnout vše tak, jak mělo být.

A kdyby to bylo déle?

Uvažovali bychom o tom, že některá plánovaná inscenace se nenazkouší, a místo ní budeme hrát ta představení, o která diváci přišli v těchto týdnech. Pokud by tento stav měl trvat například až do prázdnin, bude třeba zcela zásadně překopat celé fungování Slováckého divadla.

Nehrajeme, nezkoušíme… a doufáme

Současná situace s vládními opatřeními okolo koronaviru zasáhla prakticky do všech oblastí života lidí v České republice. Nehrají ani divadla a až do odvolání přerušilo svou činnost i to Slovácké. Jak to vnímají herci samotní?

„Čekala jsem, že tohle rozhodnutí pana ředitele přijde, a považuji ho za správné. Teď budu čas trávit s rodinou a věřit, že se snad brzy vše v dobré obrátí,“ říká Jitka Hlaváčová.

„Zažívám takovou situaci poprvé, naštěstí. Pevně věřím, že se vše přežene a všichni se zase vrátíme k běžnému dennímu programu a diváci k tomu našemu, ale nejsem jasnovidec, abych dokázala s jistotou určit, za jak dlouho to bude. Samozřejmě si přeji, aby to bylo co nejdříve,“ doufá Irena Vacková. Její manžel, herec a inspicient David Vacke doplňuje, že nezbývá než rozhodnutí respektovat a věřit, že to situaci opravdu pomůže zklidnit. „Radost z toho samozřejmě nemám. Vždy mě mrzí, když se diváci nedočkají představení, na které se jistě těší, a my se nemůžeme setkat s nimi.“ A co tedy dělají herci po večerech? Určitě se nenudí. „Já jsem si vzal letos na starost tábor našeho skautského střediska, takže mám o večery postáráno, budu pracovat na přípravách,“ prozrazuje Pavel Šupina.

Těšíme se, až se ve zdraví sejdeme, vzkazují diváci

„Máme ty nejlepší diváky,“ ozývá se často ze Slováckého divadla. A i v těžkých chvílích se to potvrzuje. V těchto dnech dostávají divadelníci od svých příznivců prostřednictvím sociálních sítí spoustu povzbuzujících vzkazů.

„Moc jsme se těšily na Chicago. Chápeme. Místo představení pálíme koronavirus šampaňským. Tak na vaše zdraví,“ vzkazují tři sestřičky.

„Vy na sebe dávejte taky pozor. Těším se na Její pastorkyni,“ reagovala další divačka na přání divadelníků, aby všichni diváci zůstali především zdraví.

Oblevily se i vzkazy, ve kterých nechybí tolik potřebný humor.

„Navrhuji hrát na ulici přesně pro 99 lidí. Pokud by přišlo víc, přebytečné nemilosrdně odstranit. Začal bych hrou o těch dvou nahatých chlapech, doufám, že jsou protagonisté dostatečně osrstění, aby přežili i ranní mrazík. Aspoň se nebudou muset moc schovávat, protože z důvodu chladu nebude co. Držím vám moc palce, ať to brzy skončí.“

„Všem moc děkujeme za podporu, hodně to pro nás v tuto chvíli znamená. Dávejte na sebe pozor a těšíme se na vás opět ve Slováckém divadle!“ vzkazují divadelníci.