Na první lednovou neděli letošního roku připadl svátek Tří králů – Kašpara, Melichara a Baltazara, kterým končí vánoční období, doba vhodná pro chvilkové zastavení, zklidnění a rozjímání.

Možnost takového zastavení a zklidnění poskytl v neděli odpoledne v jalubském kostele sv. Jana Křtitele Tříkrálovým koncertem pěvecký sbor Moravští madrigalisté z Kroměříže. Už samotný název sboru, který má na svém kontě bezmála 600 koncertů, byl příslibem hodnotného uměleckého zážitku.

Pod taktovkou dirigenta Michaela Dvořáka (25) zazněla chrámem úvodní koleda Nad Betlémem svítí hvězda, kterou upravil emeritní pomocný biskup olomoucký Josef Hrdlička (75).

„V první části koncertu, jehož repertoár se sborem nacvičil dirigent Michael Dvořák, a s nímž jsme se o Vánocích představili v Kroměříži, dnes zazněly třeba koledy Antonína Tučapského (1928-2014), s nímž se někteří z madrigalistů osobně znali, byl přítelem našeho sboru a několikrát navštívil Kroměříž. Kromě mnoha jiných ocenění mu byla Klubem UNESCO v Kroměříži udělena cena Karla Lichtenštejna z Castelkornu za celoživotní skladatelské dílo a pedagogickou činnost“ uvedla Věra Kroftová, místopředsedkyně sboru, která je už dvaačtyřicet let jeho sopranistkou.

Netajila se tím, že je služebně nejstarší členkou Moravských madrigalistů, k nimž se dostala na doporučení její známé z Brna, spolužačky Jiřího Šafaříka (*1934) z JAMU Brno.

„Doktor Jiří Šafařík založil pěvecké těleso s názvem Komorní polyfonní sdružení v roce 1961 a 29 let působil jako dirigent a umělecký vedoucí. V roce 1965 přijal sbor název Moravští madrigalisté,“ sdělila místopředsedkyně sboru, civilním zaměstnáním vedoucí odborné knihovny Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž.

V hodinovém programu zazněla také koleda Aj, dnes v Betlémě upravená páterem Josefem Olejníkem, který byl geniálním upravovatelem písní pro kostelní a jiné sbory a dokázal jim vštípit melodičnost i duchovní náboj.

Posluchači se zaposlouchali do středověké písně Gaudete, dále do písní Nebeský slavíček a o Svatých třech králích od A. V. Michny z Otradovic, ale i jedné z nejznámějších ukrajinských koled Sčedryk. Madrigalisté provedli také skladby od věhlasných světových autorů, a to B. Brittena a J. S. Bacha.

Pod vedením dirigenta Michaela Dvořáka doprovodili madrigalisty na violoncello Eva Cahlová, na flétnu Michaela Sedlářová a na klavír Martina Mergentalová.

Varhanní skladby zahrál Jakub Macek. Madrigalisté při svém premiérovém vystoupení v Jalubí dokázali, že hlas je úžasným nástrojem, který dokáže vyjádřit hluboký prožitek, radost, lehkost i emoce spojené s vánočním obdobím.

„Těší mě, že se sborem madrigalistů už víc než 35 let zpívá jalubská občanka Iva Chudobová a zdejší rodák František Valer zase sboru řadu let dělá plakáty a grafickou úpravu bukletů CD,“ neskrýval radost Karel Malovaný starosta Jalubí.