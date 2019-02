FOTOGALERIE/ Snad nic neutíká rychleji než čas a obzvlášť ten prožitý v bezvadném kolektivu lidí, kteří bez nároku na zisk a slávu oživují staré, někdy téměř zapomenuté tradice, písničky a tance. K nim patří jalubský folklorní soubor Střešňa, který si v sobotu večer připomenul v kulturním stánku obce deset let od svého založení.

Možná by se dalo říci: co je to v životě člověka deset let? To přece ještě není co slavit. Vždyť deset naznačuje první kroky k dospělosti, ale za velké jubileum se přece ještě nepovažuje.

„My si dnes chceme s lidmi i hostujícím folklorním souborem Rozmarýn z Újezdce u Luhačovic, jeho cimbálovou muzikou, ženským sborem Čerešňa a jalubským mužským sborem Slza zavzpomínat na deset let folklorního souboru Střešňa,“ vnořil se jeho vedoucí a jeden ze zakládajících členů Miroslav Kostelníček do víru víc než dvouhodinového premiérového pořadu, který nesl název Písnička, jak vyrostla Střešnička.

„Zejména přespolní chci upozornit, aby si nepletli třešňu a střešňu. U nás v Jalubí se chodí zásadně na střešně, nikoliv na třešně. Je to jako neplést si koše s baňama,“ řekl Miroslav Kostelníček, zpěvák, tanečník a muzikant souboru, ale moderátor pořadu. Připomenul, že vedle vinohradu na konci dědiny stávaly tři třešně, pod nimiž jalubští folkloristé zpívávali.

„Když jsme pak dávali dohromady název souboru pro plánované vystoupení, vymysleli jsme název Afros Střešňa alias Alkoholicko-folklorně-recesisticko-ochotnický soubor Střešňa. A z něj nakonec zůstala Střešňa,“ řekl s úsměvem Miroslav Kostelníček.

Spolumoderátorka pořadu Hana Máčalová s neskrývanou radostí podotkla, že několik ze zakládajících členů zatančilo v pořadu s nynějšími členy pásmo vykopávaných.

„Základem souboru je cimbálová muzika, která pod vedením Pavla Vagundy začínala jako dětská. Jak dnes diváci viděli, tak už ty děti, které hře na hudební nástroje učí učitel hudby z Napajedel Josef Mareček, malinko vyrostly,“ řekla spokojeně Hana Máčalová, jejíž dcera Lenka s ní vede dětský folklorní soubor, ale velmi pečlivě zachycuje pro kroniku objektivem fotoaparátu, ale i perem činnost Střešně od jejího vzniku.

Obsáhlá kronika souboru není dívčím památníčkem. Čtenáře dojímá pravdivostí výpovědi o činnosti souboru. O čem třeba vypovídají listy kroniky? „Třeba o tom, jak jsme 1. května 2010 sadili třešeň u větrného mlýna nad obcí, která se každý rok na jaře zazelená. Ale třeba i o moravsko-slovenských dožínkách, které jsme dvakrát spolupořádali ve východoslovenské obci Modra na Cirochou,“ svěřuje se kronikářka.

Krev žilách divákům rozproudil v závěru pořadu svým vystoupením folklorní soubor Rozmarýn z Újezdce u Luhačovic pod vedením Karla Trousila, ovace si vysloužil i pěvecký sbor Čerešňa, který vede jeho manželka Martina.