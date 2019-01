Jalubí - Mentally Corrupted, Melancholy Pessimism, Negroartefakto – to je namátkou jen několik jmen skupin „tvrdšího ražení“, které v sobotu zahrají v Jalubí v rámci festivalu Hot Dog. Zahraničním hostem budou rakouští Diastaste.

Kapela Mentally Corrupted k tradičnímu jalubskému festivalu neodmyslitelně patří. Foto: archiv Mentally Corrupted | Foto: archiv kapely

Tuzemskou scénu doplní Next Under, Born in Pripyat, Draco Hypnalis, From Beyond, Twisted Truth, Mentalita Lidstwa a Cafileria.

Domácí partička Mentally Corrupted představí na festivalu svou aktuální hudební novinku – v pořadí druhé CD. „Dostalo název Homo Corruptus. Nová deska je tvrdší, rychlejší, ale také techničtější než naše prvotina. Nahráli jsme ji ve studiu Šopa v Lipově,“ upřesnil Roman Zich z jalubské metalové „smečky“. Festival Hot Dog začíná v 15 hodin.