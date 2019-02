Uherské Hradiště /ROZHOVOR/ - Dva měsíce mají divadelníci na to, aby nastudovali muzikál Willyho Russella Pokrevní bratři, kteří jsou náhradou za Chicago, jež kvůli několikerému těhotenství v souboru nemůže divadlo uvést. Na novinku jsme se zeptali dramaturgyně Ivy Šulajové

Proč zrovna Pokrevní bratři?

Zvažovali jsme mnoho žánrů, ale nakonec zvítězila snaha přinést divákům očekávaný titul muzikálový. Chtěli jsme zachovat i režiséra Radka Balaše, který se se souborem dobře zná a diváci mají jeho inscenace v oblibě. Přistoupili jsme tedy k jakési obnovené premiéře či novému nastudování muzikálu.

Co vás na muzikálu oslovilo?

Muzikál má dojemný lidský příběh s jistou dávkou mystična, umně napsané postavy i chytlavé melodie, a hlavně laskavost a vtip. Jeho inscenace v roce 2001 navíc pro mě i mnoho členů souboru byla „srdeční záležitost".

Dá se vůbec muzikál za dva měsíce nastudovat?

Doba zkoušení se od původně plánovaného Chicaga nezměnila. To jen ten přípravný čas, kdy se na díle pracuje ještě bez herců, se rapidně zkrátil. Většina inscenátorů se však už na Pokrevních bratrech podílela, a tak přípravu máme stále v sobě. V tom je to pro nás jednodušší.

Muzikál Pokrevní bratři se již zkouší

V pátek 18. září začala pod vedením režiséra Radka Balaše první zkouška muzikálu Pokrevní bratři.

„Za dva měsíce, přesněji 16. listopadu bude mít novinka premiéru. Myslím, že diváci se mají nač těšit, protože jde o velmi silný příběh," říká herec a mluvčí Slováckého divadla Josef Kubáník. Slovácké divadlo již v roce 2001 titul uvádělo. „Tenkrát, v době, kdy jsme se teprve stávali silnými na poli muzikálů, jej vidělo pouze pár tisíc diváků, vždyť jen předplatitelů bylo více než o polovinu méně. Ale za to na něj dodnes mnozí vzpomínají," dodává Kubáník s tím, že se očekává velký zájem ze strany diváků. Proto se v nejbližší době rozhodne, zda půjdou předčasně do prodeje vstupenky na listopadová představení. "Všechny novinky týkající se přípravy muzikálu budeme aktuálně uvádět na našem webu," prozrazuje Josef Kubáník.

„Pokrevní bratři zvedají diváky ze sedadel po celém světě. Jsem rád, že je nabídneme i našim divákům. Podle mého to bude velké vyvrcholení sedmdesátého roku našeho divadla," uzavírá za divadlo jeho ředitel Michal Zetel. Průběh zkoušení budeme sledovat a přinášet z něj pravidelně nové zprávy.

Na koho se diváci můžou těšit

Muzikál Willyho Russella vypráví příběh Eddieho a Mickeyho, kteří byli po porodu násilně odděleni a postiženi kletbou, jež praví, že se nesmějí nikdy setkat. Osud tomu ale chtěl jinak, a tak se oba bratři celý život potkávají, jako by k sobě byli přitahováni magickou silou.

Osudový příběh okouzluje diváky po celém světe především svou jednoduchostí a křehkostí. Ačkoli se jedná o silné téma, jsou Pokrevní bratři také úsměvným příběhem o dětských hrách, prvních láskách, dospívání i problémech s rodiči.

Ve Slováckém divadle měl muzikál premiéru již v roce 2001. Režisér Radek Balaš spolu s dramaturgyní Ivou Šulajovou si přáli v rámci možností zachovat původní obsazení. V hlavní rolích dvojčat se tak znovu představí držitel muzikálové Thálie Tomáš Šulaj s Davidem Vaculíkem, Zdeněk Trčálek jako jejich starší bratr Sammy. Hlavní roli maminky dvojčat paní Johnstonovou ztvární držitelka Thálie, hostující Yvetta Blanarovičová. Divadlo plánuje dvě premiéry, ta první proběhne v sobotu 14. listopadu, o dva dny později čeká diváky premiéra druhá. (kaj)