Metalové Vánoce a narozeniny zároveň. To vše se bude symbolicky slavit v sobotu 21. prosince v uherskohradišťském klubu Mír. Hlavním strůjcem nebude nikdo jiný, než domácí death metalisté Hypnos, kteří se na tamějším podiu představí v předvánočním čase již poosmé ve své novodobé historii.

Hypnos | Foto: Jiří Kordovaník

Hypnos na Míru již jako tradičně zakončí svou letošní koncertní sezónu. Jen turné Death on the East 2019 čítalo pro kapelu od konce září 2019 celkem 22 zastávek. Ty skupinu zavedly mimo jiné na Slovensko, do Polska, Rakouska, Maďarska, Německa, na Ukrajinu, do Litvy či Lotyšska.