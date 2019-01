Slovácko – Když se vysloví jméno režiséra Roberta Bellana, každému se hned vybaví legrace: Rychlé šípy, komedie 1+2=6 a další znamenají přes dvě hodiny vytrvalého smíchu, od kterého bolí bránice.

Petr Nárožný sám vystupoval v Gogolově komedii Hráči. Teď už může radit. | Foto: archiv Slováckého divadla

Nejinak tomu bude i tentokrát – Robert Bellan už několik týdnů připravuje komedii Hráči. Tedy tu, která v osmdesátých letech proslavila pražský Činoherní klub. Když se to dozvěděl herec Petr Nárožný, jenž tenkrát hrál jednu z hlavních rolí, nedalo mu to a s uherskohradišťskými divadelníky se spojil.

Brilantní tragikomická detektivka

„Nevím, jestli kolegy v Hradišti potěším, ale Gogolovi Hráči jsou dokonalí. Je to opravdu excelentní hra plná překvapení, vlastně brilantně napsaná tragikomická detektivka, kde nikdo z diváků neuhádne, jak byla celá ta mazaná bouda připravená,“ vzpomíná na výjimečnou divadelní událost, ve které hrál spolu s Josefem Abrhámem, Jiřím Kodetem, Jiřím Zahajským, Rudolfem Hrušínským mladším a dalšími osobnostmi. „To znamená, že Hráči jsou tak dobrá hra, že, jak se říká mezi herci, se dá jen zkazit. Držím všem v Hradišti palce, ať se jim Hráči povedou,“ dodává. Mluvčí divadla a představitel jedné z hlavních rolí Josef Kubáník podotýká, že Petr Nárožný stojí především za zásadním nápadem, který svým uherskohradišťským kolegům poradil. „Pan Nárožný nás upozornil na jednu situaci, která se nám natolik zalíbila, že jsme ji do naší komedie zapracovali a on s tím souhlasil.“ Víc ale prozradit nechce, protože by odhalil celou pointu hry.

Jeden z nejoblíbenějších herců není jediným, kdo ovlivňuje finální podobu nově připravované komedie. Další osobností, kterou režisér Bellan do svého týmu povolal, je vynikající slovenský muzikant Vojtěch Szabó, který bude herce doprovázet na akordeon. „Vojta má kořeny v Maďarsku a je vidět, že jeho život je hlavně hudba. Když na jedné zkoušce spustil ruské skladby, běhal nám mráz po zádech, diváci se mají nač těšit,“ slibuje Josef Kubáník a dodává, že živou muziku přímo během představení používá Robert Bellan ve Slováckém divadle poprvé.

Hráče, tedy komedii plnou falešných karbaníků, kde nikdo neví, kým je podváděný, uvede Slovácké divadlo poprvé v sobotu 28. května. Hlavní role vytvoří vedle zmiňovaného Josefa Kubáníka i Tomáš Šulaj, Martin Vrtáček a Zdeněk Trčálek. Všichni herci se shodují, že diváky čeká zážitek ze hry, která se na jevišti vidí jen jednou za čas.