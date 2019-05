S jakým předstihem hrací plán vzniká a co všechno musíte brát při jeho tvorbě v úvahu?

Hrací plán vzniká průběžně na rok a půl dopředu. Při jeho tvorbě využiji všechny informace, které v danou chvíli mám. Každé představení má svůj důvod, proč je zrovna v určitý den nasazeno. Snažím se najít rovnováhu mezi naší nabídkou a diváckou poptávkou. Je potřeba skloubit rovnoměrné nasazení předplatitelských skupin, dopolední představení pro školy, zájezdy, představení mimo předplatné, festivaly, externí spolupracovníky, hostující soubory, pronájmy, každodenní zkoušky jedné nebo dvou inscenací, technické možnosti, všechny školní prázdniny, státní svátky, různé významné akce divadla, poptávku marketingového oddělení a PR a samozřejmě dny odpočinku. Občas se mi zdá, že měsíc má nedostatek dnů.

Vaše funkce v divadle je tajemnice uměleckého provozu. Co všechno vlastně obnáší?

Kromě zmíněné tvorby hracích plánů mám na starosti veškeré organizační záležitosti týkající se uměleckého souboru. Například připravuji rozpisy zkoušení, týdenní a denní plány, mám organizačně na starosti externí spolupracovníky, jako jsou režiséři, scénografové, choreografové, hudební skladatelé, herci, štychaři (asistenti osvětlovače - pozn. aut), portaři (asistenti zvukaře - pozn aut.). Také připravuji podklady pro mzdy uměleckého souboru a zajišťuji vše potřebné, co souvisí uměleckým provozem. Řekla bych, že jsem taková spojka mezi uměleckými pracovníky a vedením divadla.

Momentálně celé divadlo zaměstnává příprava jednoho z nejnáročnějších projektů v historii, muzikálu Chicago. Vyžaduje plánování tohoto kusu něco speciálního?

Souhlasím, že Chicago patří k nejnáročnějším projektům Slováckého divadla. Diváci uvidí spoustu nových tváří v rolích vězeňkyň. Tyto slečny se zúčastnily konkurzu, který proběhl již v lednu. Už v tu dobu jsem pro ně musela mít připravený rozpis zkoušek a také rozpis představení do konce roku. K vězeňkyním přibyli také hudebníci, kteří budou hrát naživo. Musela jsem být s velkým předstihem připravená, abychom všechny tyto potřebné lidi měli včas zajištěné a mohlo se začít zkoušet.

Letošní rok se nese v duchu sloganu „Přijďte na kus!“ Jaký kus nejvíc zaujal vás?

Mě zaujaly zatím všechny kusy. Dva úplně nazí muži mě pobavili. Kosmické jaro dovolí člověku nahlédnout do hlubin duše, aby zjistil, kde jsou hranice našeho vnímání, Les byl pro mě hodně emotivní a Kocourkov-Brod taktéž. Teď se už těším na Chicago a Přelet nad kukaččím hnízdem. Teprve pak z šesti kusů bude celek.

Herci nechali nahlédnout do zákulisí příprav Chicaga

Už jen pět týdnů dělí Slovácké divadlo od velkolepé premiéry slavného amerického jazzového muzikálu Chicago, který se souborem připravuje režisérka Linda Keprtová. Minulý týden divadelníci v Českém rozhlase Zlín prozradili, jak se jim zkouší a posluchačům odtajnili, jak to před premiérou vypadá v zákulisí.

Herečka a představitelka půvabné vražedkyně Velmy Kellyové Pavlína Hejcmanová si už zvládla během zkoušení přivodit úraz, nicméně jej bere s nadhledem a je si jistá, že do premiéry bude vše v naprostém pořádku.

„Zkoušeli jsme choreografii a já už jsem byla ve fázi, kdy jsem věděla, že jsem lehce unavená. Řekla jsem si, že si to ještě jednou projedu a půjdu si sednout a v tu chvíli se to stalo a už jsem jela do nemocnice. Ale je to jen natažený sval,“ řekla s úsměvem herečka.

„Cítím se báječně, všechno jde podle plánu a za měsíc to tady vystřihnu,“ smál se u mikrofonu Andrey Kratinové Tomáš Šulaj.

„Moje postava je taková lážo plážo, přijde, odejde, zazpívá a ostatní udělají všechno za něj. Zatím se mi zkouší báječně, postava Billyho Flynna je charismatická a je mi blízká svou ležérností,“ dodal herec.

Herečka a představitelka Roxie Hartové Tereza Hrabalová prozradila, že jí při zkoušení pomáhá hlavně sport.

„Ráda hraju squash a chodím plavat, což mi určitě pomáhá,“ řekla herečka.

„Moje postava Roxie Hartová je naivní holčička, která si myslí, že jí všechno projde, ale životem ve vězení nabírá zkušenosti. Ještě se úplně pevná v kramflecích necítím, ale máme ještě dost času,“ dodala Tereza Hrabalová s úsměvem.

Muzikál Chicago je nejdražším a nejnáročnějším projektem v celé historii Slováckého divadla, na jevišti se představí téměř tři desítky herců, tanečníků a hudebníků a každé představení doprovodí živá kapela. Premiéra se uskuteční v sobotu 22. června a už je beznadějně vyprodaná.