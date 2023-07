Zajímavou výstavu připravují pořadatelé tradičních Horňáckých slavností. V Louce svoji výtvarnou tvorbu poprve společně představí známý malíř a grafik František Pavlica se svým synem Františkem, oba z Hroznové Lhoty.

Františkové Pavlicovi vystavují poprve společně - na Horňácku. | Foto: František Pavlica (se svolením)

Seniora (ročník 1971) není třeba podrobně představovat, vždyť jenom v uplynulých pěti letech vystavoval v řadě měst a obcí (Slavičín, Velehrad, Veselí nad Moravou, Uh. Hradiště, Luhačovice, Praha, Velká nad Veličkou, Blatnice, Uh. Brod, Čejč).

Malovat začal v dětství, v 16 letech se stal členem Výtvarné skupiny SZK v Uh. Hradišti. Zprvu to byly realistické vesnické scenérie, pak výraznější imprese a stylizace a také figurální motivy a portréty. Jeho rukopis ovlivnila i litografická tvorba, ovlivněná poetikou naivních malířů, které se začal věnovat po roce 2000.

Z těchto grafických listů připravil několik populárních nástěnných kalendářů a tvoří základ výstav. Námětově čerpá z živé i mizející folklorní tradice Horňácka, Dolňácka a Strážnicka.

František Pavlica junior se narodil v roce 1996, absolvoval SOU a pracuje v rodinné firmě svého otce - od něhož v dětství také pochytil první impulsy k malování. Navštěvoval i výtvarný obor ZUŠ ve Veselí nad Moravou u Lenky Jurečkové, ale chtěl jít spíš vlastní cestou - takže se považuje za autodidakta a malování je pro něj koníčkem.

Inspiraci hledá spíš v okolní, dobře známé krajině, zajímá ho i vesnická a městská architektura. Maluje spíše v realistické poloze, občas experimentuje s barvami. Oblíbil si i noční motivy.

Výstava Františků Pavlicových nese název U nás doma na Slovácku a bude zahájena v Louce (Čechův dvůr) v sobotu 15. července v 17 hodin, zahraje Cimbálová muzika Petra Galečky a zazpívá mužský sbor z Hroznové Lhoty. Výstava bude otevřena po dobu Horňáckých slavností ve Velké nad Veličkou ve dnech 20. až 23. července (čtvrtek a pátek od 15 do 20 hod. a o víkendu od 11 do 20 hod.) a pak až do konce srpna v otvírací době Čechova dvora.

autor textu: Miroslav Potyka