Sušice - Zda bude v sobotu o sušických mariánských hodech svítit slunce a rtuť teploměru se vyšplhá k třicátému stupínku nad nulou, to krojovaní šohaji a děvčice z hodové chasy ovlivnit nemohli. Na co ale mohli mít po celý rok od konání posledních hodů vliv, bylo na ty letošní hody sehnat alespoň jeden stárkovský pár. To se jim ale nepodařilo.

„Velice mě to mrzí, že naše hody opět prožívají stárkovskou krizi. Do poslední chvíle jsem věřila, že chasa stárky sežene," vkládala své naděje do mladých v dědině starostka Sušic Ladislava Vlachynská.

K vyřešení stárkovské krize podle ní nepomohlo ani to, že poprvé v šestileté historii znovuobnovených mariánských hodů hodlala obec přispět každému ze stárků na kroje a další záležitosti deset tisíc korun. Ani tato nabídka nebyla účinná.

„Letos jsou zase hody bez stárků. Mládež v naší obci si mezi sebou nenašla nikoho, kdo by se postavil do čela hodové chasy. Řekla bych, že mladým se prostě do stárkování nechce," řekla Věra Šilcová, která před bezmála půl stoletím strážila v obci jedno z hodových práv.

V roce 2010 s Janou Křístkovou dala impuls ke znovuobnovení hodů a s partou nadšenců se pustili do hodových příprav.

„Dokud byla v chase Míša Křivánková, která ji stmelovala, bylo to dobré. Jak odešla za prací do Hradce Králové, shánění stárků vázne. Mladým jsem říkala, ať si stárka půjčí ze sousedních obcí, ale nevím, proč se jim to nepodařilo," smutnila Věra Šilcová.

A tak si sušičtí krojovaní museli při letošních mariánských hodech poradit bez stárků. Po mši svaté, kterou před kaplí Panny Marie, postavené v centru obce roce 1886, sloužil jalubský farář Vojtěch Daněk, si přišli k hasičské zbrojnici pro hodové právo, které z ní vynesla loňská stárka Kristýna Kozáčková. Ta si už loni stárkování po dvou letech zopakovala.

„Když už se stárci v dědině pro letošek nesehnali nebo alespoň ze sousedních obcí nevypůjčili, řekla jsem si, že hodové právo z hasičské zbrojnice vynesu. Bez práva by hody ztratily na slavnostním rázu. Věřím, že do příštích hodů alespoň jeden stárkovský pár seženeme," dala nepokrytě najevo Kristýna Kozáčková.

V nesením atributu hodů, načančaného práva, ale také dortu, se v průvodu po vesnici všechny zúčastněné krojované páry vystřídaly a společně ho hlídaly. A jak velí starodávný zvyk, k obecnímu úřadu se pak přišla chasa o povolení hodů přihlásit. Starostka obce Ladislava Vlachynská chase povolení ke konání hodů dala a zároveň ji požádala, aby byla při hodech veselá, protože dva dny jsou krátká doba velice a utečou jak voda v potoce.

„Ačkoliv hody byly bez stárků, proběhly se vší parádou. Mile mě při večerní hodové zábavě chasa překvapila pásmem perfektně provedených tanců," neskrývala radost starostka Sušic.