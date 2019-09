„Splynutí s rolí pro mne bylo překvapivě snadné, nebo spíš nepřekvapivě. Nějakou tu pedagogickou zkušenost za sebou mám, takže stačilo jen pořádně zavzpomínat,“ říká.

Jaká byla vaše školní léta?

Pokud se budeme bavit o škole základní, tak tato léta byla z mé strany vzorná. V rámci svých možností jsem se pilně učila k radosti rodičů, takže ani „koule“ z přírodopisu je nerozházela, věděli, že to byla výjimka, teda kromě matematiky, která je pro mě doposud návštěvou Marsu.

Sama jste vystudovala Střední pedagogickou školu. Pomáhá vám to nějak při hraní?

Splynutí s rolí pro mne bylo překvapivě snadné, nebo spíš nepřekvapivě. Nějakou tu pedagogickou zkušenost za sebou mám, takže stačilo jen pořádně zavzpomínat, protože doba, kdy jsem ukončila studium na pedagogické škole, je už hodně vzdálená. Mnohé se ve školství změnilo a mění. Ale určitě mi při vytváření role pomáhají znalosti ohledně rozsahu a způsobu přípravy na vyučování, na co všechno se musí učitel nachystat, co všechno musí vymyslet, aby zaujal a samozřejmě i něco dětem předal. A jakožto rodič a pravidelný účastník třídních schůzek mám také zážitků dostatek.

Úspěšnou komedii Úča musí pryč! nastudoval s uherskohradišťskými herci režisér a ředitel divadla Michal Zetel.

Inscenaci Slovácké divadlo uvádí už rok a půl v netradičním prostoru školní třídy Základní školy UNESCO a zájem je stále obrovský. Všechna dostupná představení jsou vyprodána, a to herci hrají i dvakrát denně.

„Hrát v prostředí, které všichni důvěrně známe je velice lákavé. Získáváme tím základní komunikační kanál s publikem. Všichni víme, kde jsme a jak se v daném prostředí chovat. A taky máme vlastní naprosto formující zkušenosti,“ říká Michal Zetel a prozrazuje, jak on sám vzpomíná na školní léta.

„Jsou to pocity smíšené. Byl jsem úspěšný žák i student, záměrně píšu úspěšný, protože jsem byl dobře hodnocen a uměl jsem v tehdejším vzdělávacím systému bez problémů prosperovat, jestli jsem byl dobrý žák a šťastný žák, to už posoudit nedokážu. Vzpomínám na některé kantory jak ze základní školy i z gymnázia, kteří mají hlavní zásluhu na tom, že jsem to dotáhl až post ředitele Slováckého divadla. A titíž lidé ve mě navíc zažehli touhu a lásku ke vzdělání, která ve mně žhne dosud,“ uzavírá Michal Zetel.

Úča musí pryč! oslaví 100. reprízu



22. ledna 2018 měla inscenace premiéru

100 reprízu oslaví 6. listopadu

2010 se konala světová premiéra

1964 se narodil autor hry Lutz Hübner

Dramaturgyně Markéta Špetíková: „Autorovi hry se podařilo vystihnout, co řeší spousta rodičů“

Bystrá komedie Úča musí pryč! jednoho z nejhranějších německých dramatiků Lutze Hübnera se od své světové premiéry v roce 2010 dočkala desítek inscenací a ta uherskohradišťská patří jednoznačně mezi ty nejúspěšnější.

„Autorovi hry Lutzi Hübnerovi se podařilo vystihnout, co řeší spousta rodičů. Každá z té pětice rodičovských postav si pochopitelně přeje, aby její dítě v životě uspělo, pod čímž si ovšem představují, že se hlavně musí dostat na osmileté gymnázium. Je to chytře napsaná komedie, a tak v některých věcech až nebezpečně poznáváme sami sebe nebo své známé,“ říká dramaturgyně hry Markéta Špetíková.

„Základní rámec je vlastně velmi jednoduchý - pět rodičů žáků páté třídy se rozhodne, že přesvědčí třídní učitelku svých dětí, aby se třídnictví vzdala. Domluví si s ní schůzku - jenže paní učitelka se nechce dát tak lehce. A celé se to nakonec zamotá a zkomplikuje, jak nikdo nepředpokládal,“ dodává dramaturgyně.

V inscenaci účinkují Pavlína Hejcmanová, Jitka Hlaváčová, Tereza Novotná, Irena Vacková nebo Kamila Zetelová jako učitlka Sabina Milerová, Petr Čagánek, Josef Kubáník a Vladimír Salčák.