Dva úplně nazí muži po třicáté



8. října komedie oslaví 30. reprízu

V roce 1970 se narodil autor Sébastien Thiéry

V roce 2014 vznikla hra Dva úplně nazí muži

12. 1. 2019 proběhla premiéra

Jaký jste měl pocit po prvním přečtení textu?

Musím se přiznat, že jsem byl poněkud nedočkavý a text si opatřil už před první čtenou. Sice jsem ho nestihl celý dočíst, ale i tak jsem se mohl potrhat smíchy.

Četl jsem si ho ve volných chvilkách v autobusech, vlacích, na zastávkách, a královsky jsem se bavil.

Jaký je váš vztah k humoru?

Navýsost pozitivní! Už jsem ale poznal, že když se ode mě očekává, že budu zábavný a vtipný, stane se pravý opak.

Na jevišti s kolegou Tomášem Šulajem pobíháte úplně nazí. Máte s nahotou na jevišti problém?

Pro mě je otázka nahoty komplikovaná, stejně jako odpověď na tuhle otázku. Jde o intimní záležitost a herec se obnažuje dvojitě. Zbavuje obalu své city a emoce, a k tomu ještě tělo. Obojí musí mít svůj smysl a mělo by se s tím zacházet šetrně. Hodně záleží na samotném díle a tématu, které nese. Myslím, že jevištní nahota by neměla být prvoplánová, ale propracovaná a mělo by se s ní pracovat elegantně.

„Důležitá je kvalita hereckého souboru,“ říká režisér Lukáš Kopecký

Režisér Lukáš Kopecký v letošním roce poprvé spolupracoval se Slováckým divadlem a divákům představil brilantní komedii francouzského autora Sébastiena Thiéryho Dva úplně nazí muži. Tu Slovácké divadlo uvádí s velkým úspěchem od letošního ledna.

„Dobrá komedie potřebuje především herce, kteří umí hrát lehce, svižně a s vnitřním radostným pocitem. Úspěch u diváků je ale i při naplnění uvedených předpokladů nadále vrtkavý a nevyzpytatelný,“ říká režisér a prozrazuje, co je pro něj důležité při rozhodování, zda nabízenou režii přijmout.

„Určitě kvalita hereckého souboru. Herci mě inspirují a spolupráce s nimi mě nesmírně baví. V tomto ohledu jsem se vůbec nemusel rozmýšlet, zda přijmu nabídku ze Slováckého divadla. Hned jsem věděl, že se zdejšími herci chci spolupracovat,“ dodává Lukáš Kopecký.

Lukáš Kopecký vystudoval politologii, mediální studia a žurnalistiku na Masarykově univerzitě v Brně. V roce 2014 dokončil studium činoherní režie na JAMU. Od roku 2013 začal režírovat v Českém rozhlase, kde se stal kmenovým slovesným režisérem brněnského studia.

Dva úplně nazí muži se stali rekordmany v návštěvnosti

Komedie Dva úplně nazí muži se stala v uplynulé sezóně favoritem v divácké oblíbenosti. „Každá repríza do prázdnin byla beznadějně vyprodaná a tento trend pokračuje i v nové sezóně. Nesmírně nás divácký zájem těší,“ říká ředitel divadla Michal Zetel s tím, že obdobný zájem je i o „školní“ komedii Úča musí pryč!, kterou divadlo uvádí v Základní škole UNESCO, a muzikál Chicago.

Hra Dva úplně nazí muži popisuje vtipnou zápletku, kdy se úspěšný pařížský právník a věrný manžel jednoho dne probudí nahý vedle svého podřízeného z advokátní kanceláře. A ten je rovněž nahý. Ani jeden z nich situaci nechápe.

„Už po prvním přečtení textu jsem tušil, že to bude velká legrace. Já tu hru znal už dřív, a musím říct, že jsem se už dlouho při obyčejném čtení, tak dobře nebavil, jako u nahých mužů,“ uvedl jeden z hlavních protagonistů komedie, herec Tomáš Šulaj.

Vedle něj se diváci mohou těšit na Pavla Šupinu, Petru Staňkovou a Terezu Groszmannovou, která od září převzala roli za Kláru Vojtkovou - ta očekává narození druhého potomka.