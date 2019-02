I když je oblíbená komedie letos v repertoáru Slováckého divadla už dvanáctým rokem, dialogy jsou vypilovány a dotaženy do naprosté dokonalosti, cítí stále někteří herci na jevišti mírnou nervozitu, ovšem i přesto si hraní užívají.

„Tehdy před premiérou jsem měl v 18.30 takovou nervózu, že jsem skoro zvracel. A od roku 2007 je to stále stejné, ač vlastně po těch letech nemám důvod, furt je mi zle třicet minut před každým začátkem tohoto slováckého bestcéleru,“ říká herec a představitel taxikáře Johna Browna Zdeněk Trčálek.

Zato Josef Kubáník, který ztvárňuje Stanleyho Gardnera, si hraní po tolika letech užívá s nadhledem. „Má to jednu velkou výhodu, a tou je nadhled a lehkost. Takže už dopředu vím, jaký vtip bude, a doslova si užívám, jak se k němu blížíme, diváci zatím nic netuší, pak jej řekneme, v hledišti to všem v jednu chvíli dojde a ozve se výbuch smíchu. To mě baví hodně,“ prozrazuje.

I 12 let od premiéry je zájem tak velký, že divadelníci už začali nabízet vstupenky na červnové představení.

Výtvarnice Šárka Bellanová: Největší salvy smíchu vyvolává pleš

V inscenaci máte na starosti líčení, které je v ději velmi důležité, protože postavy během hry zestárnou o dvacet let. Jak těžký je to pro vás úkol?

Těžký ani ne, spíš zajímavý. A baví mě to pořád. Zvlášť když „ostařuji“ herce o dvacet let v patnáctiminutové pauze. Přidávám v ní holkám a Zdeňkovi Trčálkovi nějaká ta kila vatonem, změní se střih i barva vlasů a podobně. Největší salvu smíchu ale vyvolává pleš Jožky Kubáníka.

Kromě líčení jste i autorkou kostýmů. Kde jste čerpala inspiraci?

Inspiraci čerpám všude kolem sebe pořád. V případě 1+2=6 kromě současnosti i ve starší době na konci sedmdesátých let. Právě posunutí doby o dvacet let bylo pro mne zajímavé i kostýmově. Nějak ty doby od sebe odlišit a zároveň se trefit do charakterů postav.

Hru režíroval váš manžel Robert Bellan. Bavíte se o práci i doma a máte možnost svému muži do práce mluvit?

Samozřejmě že po přečtení hry probíráme s Robertem každou postavu dlouho ze všech stran. Teprve potom hodím nějakou první představu na papír. Někdy se stane, že svou představou ovlivním i to, jak na postavu Robert nahlíží, ale většinou jsem celkem „poslušná“ a snažím se přizpůsobit jeho vizím. On totiž má už na začátku celkem jasnou představu i vizuální a je v tom dost nekompromisní. Takže mu do toho zas tak moc nemluvím.

Unikát ve Slováckém divadle

Komedie 1+2=6 je geniálním spojením dvou her, a protože obě komedie na sebe volně navazují, vytvořilo z nich se svolením autora Slovácké divadlo komedii jednu. Hru upravila a vymyslela dramaturgyně Iva Šulajová a se souborem ji nastudoval režisér Robert Bellan.

„Robert Bellan s Ivou Šulajovou ten nápad dotáhli do zdárného konce. A Iva by za to měla dostat medaili, protože dokázala nemožné. S chirurgickou přesností a důkladností vypreparovat z obou her to nejvtipnější a poskládat to do jednoho večera. Neuvěřitelná práce,“ řekl představitel jedné z hlavních rolí Josef Kubáník.

Hlavním představitelem hry je obyčejný muž s obyčejným povoláním taxikáře, zato však s poněkud kuriózním pohledem na partnerství. A jak název napovídá, „jeden + dvě“ se vždy nemusí rovnat pouze „klasickému“ trojúhelníku, zvláště, když se do hry vloží děti a internet. Vše může fungovat třeba i patnáct let, jednoho dne však dojde na všechny a kdo jinému třeba i nepříjemné překvapení chystá, může být sám nemile překvapen.

Kolotoč nedorozumění a infarktových situací se roztočil v roce 2007 v české premiéře v režii Roberta Bellana, podepsaného i pod úspěšnými Rychlými šípy. A točí se dál.