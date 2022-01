Do kolekce Folklorní paleta přispěla Jana Horáková z Uherského Hradiště několika obrazy odcházející lidové architektury Slovácka. Programově se folklorní tradicí zabývá Lenka Jurečková z Bzence (t. č. v Praze).

Vystavuje živé taneční i muzikantské projevy ale také architekturu (kuželovský mlýn) a krajinu. Ladislav Pálka ze Zlína oživuje svoje folklorní výjevy humorným nadhledem, což pochopitelně k folkloru patří.

Výraznou stopu zanechává folklor v díle Františka Pavlici z Hroznové Lhoty, a to jak v obrazech, tak v barevných litografiích - tradiční zvyky a slavnosti jsou zasazeny do konkrétních scenérií, ani on se nebrání humornému nadhledu.

Doyen sestavy Zdeněk Hudeček z Uherského Ostrohu představuje ukázky své vyzrálé tvorby na velkých formátech - také pro něj představuje folklor (hudba, tanec, zvyky, slavnosti) výrazný inspirační zdroj. Jan Botek z Ostrožské Nové Vsi (aktivní zpěvák tamního mužského sboru) zasazuje folklorní náměty do rámce stylové architektury.

U Zdeňka Kupa z Uherského Hradiště musíme „folklor" tak trochu hledat v poněkud zašifrovaných vizích na velkoformátových plátnech. Jinou techniku přináší z Uherského Brodu Karel Táborský (dlouholetý tanečník Olšavy) - jeho dřevořezby jsou oživením výstavy a v podstatě již svojí materií vycházejí z folklorní tradice.

Návštěvnost prodejní výstavy, která je otevřená širokému spektru přátel výtvarného umění, byla pochopitelně ovlivněna omikronovou vlnou, která se začala šířit právě v době vernisáže 9. prosince loňského roku.

Předpokládá se, že snad v nejbližších dnech by mohla opadat… Přejme si to! A tak se přijďte podívat do Galerie s Andělem na výstavu „obrazů provoněných folklorem" - potrvá do 8. března.

Autor: Miroslav Potyka