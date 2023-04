Na Apríla, v sobotu 1. dubna, zahraje v klubu Mír v Uherském Hradišti Flamengo Reunion Session - skupina, která se opírá o dvojici původních členů Flamenga, Pavla Fořta (kytara) a Vladimíra „Gumu“ Kulhánka (baskytara), aby oslavila vydání půl století od vydání kultovního alba Kuře v hodinkách.

Kapela Flamengo | Foto: se svolením klub Mír Uherské Hradiště

K tomu vydatně dopomůže také Jan Holeček (klávesy Hammond B3, zpěv), Jiří „Zelí“ Zelenka (bicí, vokály) a Vladimír Boryš Secký (saxofon a flétna, vokály).

„Svým fanouškům kapela slibuje, že na koncertě uslyší po více než 50 letech nejen pecky z Kuřete v hodinkách, ale také pár nových kousků. Příznivci starého bigbítu se mohou těšit také na pecky jako Too Much Love is Bad Thing, Každou chvíli či Týden v elektrickém městě. Již dvakrát přeložený koncert začne v Míru ve 20:30,“ řekl Jaromír Orel z Městských kin Uherské Hradiště.

Předprodej na www.mkuh.cz, v kině Hvězda a v klubu Mír.

Kapela navazuje na období let 1970 – 1972, kdy za mikrofonem zněl hlas Ivana Khunta a Vladimíra Mišíka. Flamengo Reunion Session v listopadu roku 2022 vydalo a pokřtilo svoje nové živé album Live.

Právě tímto albem chtělo Flamengo vzdát holt své v pravdě kultovní desce Kuře v hodinkách, která spatřila světlo světa v roce 1972, tedy přesně 50 let před albem Live.

Kapela při této příležitosti zahraje Kuře v hodinkách v celé své kráse. Za všechny skladby z desky jmenujme například kultovní Rám příštích obrazů, Já a dým, Doky vlaky, hlad a boty, nebo Stále dál. FLAMENGO Reunion Session se svým jedinečným zvukem, původními členy a repertoárem spojuje historii Flamenga se současnou autorskou tvorbou.