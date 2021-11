Natáčelo se především v domečku babičky spoluautorky a spolurežisérky bánovských ochotníků Magdy Vašíčkové (dříve Janků). Jde o filmovou technologií natočený záznam divadelního představení. Výsledkem má být televizní film, textově i herecky stejný jako divadelní představení.

„S myšlenkou přišel režisér Pavel Göbl, se kterým jsme už v minulosti spolupracovali na jeho celovečerním filmu Tichý společník. Jedná se o jeho projekt a plánuje tímtozpůsobem představit divákům nejen nás, ale i další ochotnické soubory v České republice, které hrají své vlastní autorské hry a věnují se divadlu ve svém volném čase. Což mi přijde jako úžasný nápad a jsme moc rádi, že pro pilotní díl si vybral právě nás,“ řekla Deníku spoluautorka komedie a předsedkyně spolku Pod lampú Petra Vašíčková. Natáčení probíhalo čtyři dny a jeho aktéři strávili většinu času v interiéru domku.

„Protože je ale Bánov krásná dědina a Biomatka zase hra o životě v Bánově, několik obrazů jsme "vynesli" i do bánovských ulic. Obsazení je původní, naši herci jsou velice šikovní a navíc - role jsou psané na míru, tak by to ani jinak nešlo,“ prozradila Petra Vašíčková.

K pořízení filmového záznamu z Biomatky vedly Pavla Göbla podle jeho slov kvalita textu představení, neskutečná herecká kvalita a vyrovnanost souboru, i to jak jsou sladěni navzájem i se svými postavami.

„Jistě lze tu a tam považovat jejich výkon za amatérský, jenže - nikdy lidsky falešný. Takže - doufám, že budu moci s bánovskými ochotníky a nejen s nimi mapovat naši současnost i nadále. Jejich Biomatka je totiž pilotním dílem zamýšleného cyklu České televize,“ upřesnil Pavel Göbl.

A na co se mohou těšit příznivci souboru Pod lampú v následujícím čase?

„Teď nás ještě čeká dohrávání posledních představení Biomatky, která jsou nasmlouvána a posunuta kvůli pandemii. Ve dnech 5. a 6. listopadu pak plánujeme v Bánově poslední reprízu a derniéru tak, abychom se mohli vrhnout na další autorské projekty, které zatím nebudeme prozrazovat. Doufejme, že žádný covid už nás nebude brzdit a snad už v roce 2022 budeme moct divákům představit něco nového,“ řekla Petra Vašíčková.