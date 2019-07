Jako správná fanynka kinematografie proto nemohla chybět ani na 45. ročníku svého oblíbeného festivalu.

„Filmovkou jsem začala žít už ve svých studentských letech. Tehdy ještě nešlo o tak velký počin jako dnes. Mám radost, že si festival nachází čím dál víc zájemců, i když ráda vzpomínám na undergroundové začátky“ poznamenává Jana Maláčová.

Kromě filmů se jí na festivalu líbí i to, jak Hradiště ožije. Ve městě potkáváte najednou velké množství mladých lidí. Ta energie je cítit. Kromě filmů lidé zajdou do kaváren, restaurací, na workshopy nebo přednášky. Prostě si to tu užívají. Trochu jim závidím. Práce mi bohužel nedovolí strávit tu tolik času, kolik bych si přála. Ale i krátká návštěva mi stojí za to, abych okusila a nasála tu báječnou a nenapodobitelnou festivalovou atmosféru. “ líčí ministryně uherskohradišťský prázdninový fenomén a pochvaluje přitom práci současného vedení festivalu v čele s jeho ředitelkou Radanou Korenou.

Jana Maláčová přiznává, že má spousty oblíbených zahraničních filmů.

„Je těžké jmenovat jeden nejoblíbenější film. Mám ale ráda herečku Julianne Moore, takže asi Single Man,“naznačuje a hned také dodává, že se jí na zmiňovaném snímku líbí rozmanitost a vykreslení charakterů. Přiznává, že v kině byla naposledy před dvěma měsíci.

„Vzhledem k náročnosti své profese už na to nemám tolik času, jako dřív, kdy jsme s manželem chodívali do bijáku poměrně často. Televizi ovšem sleduji pravidelně večer. Je to takový můj způsob relaxace. V současnosti mám zhlédnutou většinu populárních seriálů jako jsou například Hra o trůny nebo Černobyl,“ tvrdí ministryně.

Její divácký vkus se prý však mění podle ročního období.

„V zimě mi vyhovuje spíš detektivní žánr a díla, která mě vedou k zamyšlení. V létě si naopak ráda odpočinu u romantických filmů nebo komedií,“ vysvětluje Jana Maláčová.

Autor: Tomáš Vojkovský