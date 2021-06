Řeč je o sportovně-kulturním festivalu Slovácké léto v Uherském Hradišti, Dnech lidí dobré vůle na Velehradě a hudebním festivalu Buchlovské léto v Buchlovicích.

Čtrnáctý ročník sportovně-kulturního festivalu pro každého Slovácké léto se bude konat 2.-11. července. Organizátoři se víc než kdy jindy těší, že po období chudém na kulturu i sport svým fanouškům budou moct opět nabídnout pestrý desetidenní program na několika místech Uherského Hradiště. S ohledem na aktuální situaci nakonec zvolili komornější variantu festivalu.

„Sportovní část Slováckého léta se bude opět odehrávat na Masarykově náměstí v beach aréně, takže o atmosféru sportovních utkání přímo v historickém srdci města letos naši fanoušci nepřijdou,“ prozradil hlavní organizátor Slováckého léta Marek Pochylý. Chybět by tam podle něj neměly tradiční turnaje v plážové házené, plážový fotbal, petanque a plážový volejbal.

„Beachvolejbal bude zastoupený tradičně nejvíc. Plánujeme otevřený turnaj mužů, žen a mixu pro profíky i amatéry; prestižní profesionální turnaj mužů a žen Super Cup proběhne ve sváteční dny 5.-6. července,“ láká na beachvolejbalovou špičku Marek Pochylý s tím, že budou organizátoři stejně jako v minulých letech usilovat o televizní přenos finálových utkání Super Cupu na ČT Sport.

První sobota pak bude tradičně patřit běhu, druhá cyklistům v rámci oblíbené akce Na kole vinohrady Uherskohradišťska. Další turnaje a sportovní akce budou organizátoři postupně zveřejňovat. Registrace na sporty bude spuštěna nejpozději 1. června.

Po dohodě s vedením města Uherské Hradiště budou organizátoři kulturní program Slováckého léta směřovat na Kolejní nádvoří.

„Tam získá zázemí placená zóna. Proběhnou tam tematické večery, divadelní představení a koncerty populárních kapel. Jakých, to se brzy dozvíte,“ slibuje Marek Pochylý.

Podle aktuální epidemické situace vyroste kulturní zóna s neplaceným programem buď na nádvoří Reduty, nebo přímo na Masarykově náměstí. „Kromě vystoupení regionálních kapel tam diváci budou moct zdarma sledovat přenos programu z Jezuitské koleje,“ slibuje novinku v podobě LED obrazovky Marek Pochylý.

Organizátoři nezapomínají ani na benefici, která je nedílnou součástí festivalu už 13 let.

„Opět dojde na dražbu exkluzivních sportovních fotografií, kdy výtěžek poputuje České olympijské nadaci. Návštěvníci i účastníci Slováckého léta budou mít opět možnost zapsat se do Českého národního registru dárců kostní dřeně,“ doplnila mluvčí Slováckého léta Petra Kučerová.

Reálné obrysy získává také 22. ročník, jenž se uskuteční tradičně na Velehradě ve dnech 4. a 5. července.

„Akce by se konat měla, určitě, počítáme s epidemiologickými opatřeními, které ve své předpovědi Ministerstvo kultury vydalo a my se jimi budeme řídit. Oni vyjeli nějakou predikci, která se relativně naplňuje, takže máme představu, jak by to mohlo být ve dvou sektorech,“ Tajemník Dnů lidí dobré vůle Josef Kořenek. Hostitelem hudební části, tedy Koncertu lidí dobré vůle, bude Jiří Pavlice s Hradišťanem.

„Oni si zvou jednotlivé interprety. Co mohu možná už teď poodhalit je, že by tam měl letos vystoupit zpěvák David Deyl,“ poznamenal Josef Kořenek.

Ze všech nezrušených vyhlášených akcí v regionu se nejvíc „smrskl“ hudební festival Buchlovské léto. Podle jeho organizátora Filipa Dohnala je pro letošek zatím naplánován jeden velký koncert, a to vystoupení kapely Tři sestry v amfiteátru buchlovického zámku v pátek 13. srpna.

„Jde o dlouhodobě chystanou akci, jež by se měla konat za dodržování epidemických vládních opatření, která v té době budou aktuální. Rozjednáno máme pak ještě jedno vystoupení, ale o tom zveřejníme podrobnosti, jakmile bude definitivně jisté, že se uskuteční,“ doplnil Filip Dohnal.