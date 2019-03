Obec s kulturní komisí a folklorním souborem Pentla, jako pořadatelé 9. ročníku fašanku, si byli vědomi, že masopustním veselím s pochováním basy končí legrace, taneční zábavy a radovánky, že ale začne období střídmosti, půstu a odříkání. Takže už od sedmé hodiny ranní si mohli lidé na boršické návsi užívat pořádnou porci veselosti, jídla, pití a dobré zábavy.

Čím fašank v Boršicích odstartoval? Úderem sedmé hodiny si dali na návsi sraz zastupitelé obce se svými křišťálově průzračnými pálenkami z modrého ovoce, které mohli domácí i přespolní dospělí návštěvníci ochutnávat. Na své si přišli milovníci zabijačkových specialit.

„Pro ně jsme z víc než dvou centů vepřového masa nachystali ovar, ovarovou polévku, škvarky, vyškvařené sádlo a další zabijačkové dobroty,“ svěřil se řezník Jan Prášilík.

Velkým lákadlem byla dopolední obchůzka fašankových maškar s folklorním souborem Pentla a dětskou Pentličkou dědinou. Ta krátce po 11. hodině vyvrcholila na návsi vystoupení zmíněných souborů.

„V roce 2011, tedy necelý rok po mém nástupu do funkce starosty, s velmi aktivní kulturní komisí v čele s její předsedkyní Helenou Veselou, jsme začali přemýšlet, čím bychom fašank oživili. Dospěli jsme k názoru, že by to měla být anketa s názvem Boršické TýTý, v níž by se lidé z naší vesnice vyjádřili, co se jim v obci mezi fašanky líbilo či nelíbilo,“ zavzpomínal na zrod ankety první muž Boršic Roman Jílek.

Ani po devíti letech oblíbenosti zmíněné ankety popularity rozhodně nezazvonila hrana. Při fašankovém galavečeru v boršickém kulturním stánku byl Podnikatelem roku vyhlášen Tomáš Frýbort s firmou Archika.

Loňské boršické hody s právem, dokonce povolované císařem, se staly Akcí roku a na titul Ulice roku dosáhlo Podevsí. Vítězové ankety si neodnesli z galavečera zlatá zrcadélka, jaká se udělují v divácké televizní anketě TýTý, ale sošky andělíčků a pamětní listy.

„Letos se při galavečeru ještě uskutečnilo setkání všech spolků z vesnice, při němž se jim dostalo poděkování za činnost a propagaci obce. A k tomu ještě 1,5 litru boršické slivovice,“ dodal starosta obce Roman Jílek.