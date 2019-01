UHERSKÉ HRADIŠTĚ - Nejmladší představitelka české hudební scény Ewa Farna v sobotu už podruhé v krátké době zazpívala na Slovácku. Tato třináctiletá popová hvězdička je podle hudebních odborníků objevem s obrovským pěveckým talentem a emocí v hlase.

Se svým prvním hitem Měls mě vůbec rád zabodovala na všech hudebních hitparádách. Exkluzivní rozhovor Farna poskytla Slováckému deníku na louce u kulturního střediska Bůrovce v Topolné.

Už podruhé za tento měsíc zpíváte na Slovácku. Jak se vám líbilo na Dnech lidí dobré vůle na Velehradě a jaký máte pocit z Topolné?

Na Velehradě se mi zpívalo výborně. Jsem křesťanka, ale na takové akci jsem ještě nebyla. Bylo tam obrovské množství návštěvníků, moc se mi tam líbilo. A tady je to také moc hezké, mám strašně ráda přírodu a nesnáším zakouřené bary. Tady pod širým nebem můžu zpívat bez potíží.

Bydlíte v České republice, ale máte polskou národnost. V jakém jazyce se vám zpívá líp?

Určitě polsky. Navštěvuji i polskou základní školu a chci jít na polské gymnázium. Češtinu mám už hodně vžitou, ale na koncertech zpívám i polské písničky. Nyní však už méně, na další desce, která má vyjít na konci září, už budu zpívat jen česky.

Je vám třináct let a už jste celorepublikovým idolem mládeže. Jaké to je být slavná?

Nemyslím si, že jsem slavná. Samozřejmě mě lidé poznávají na ulici, ale spolužáci se ke mně chovají pořád stejně, půjčují mi sešity, když chybím ve škole. Hrozně mě také podporuje moje rodina. Já chci zůstat stále svá, jen mě strašně moc baví zpívat, a tak zpívám.

Setkáváte se i s negativními ohlasy posluchačů? Jak na takové názory reagujete?

Lidé, kteří mi závidí, se také najdou. Ale já je ignoruju. Pokud to není oprávněná kritika, tak si toho vůbec nevšímám. Důležití jsou pro mě ti, kteří mě znají a podporují mě. Kritizovat umí každý.

Myslíte, že si někdy budete i sama skládat písničky?

To bych moc chtěla, ale je to hodně výhledové. Záleží na tom, jestli budou chtít vydavatelé vydávat moje desky, jestli se o mě bude můj manažer stále starat a samozřejmě na fanoušcích, jestli mě i za pár let budou chtít poslouchat. Pokud ano, můžu začít sama skládat. Zatím mám doma jen napsaných pár básniček.

Máte nějakou hudební celebritu, které byste se chtěla přiblížit hudebním stylem?

Mám moc ráda Kelly Clarkson, také se mi líbí Pink nebo Christina Aquilera. Z českých hvězd mám ráda Lucii Bílou. Líbí se mi jakou osobnost, je to moc milá paní. A taky mám ráda její hudbu.

Pokud byste dostala nabídku zahrát si ve filmu, přijala byste ji a jakou roli byste si v něm ráda zahrála?

To by mě docela lákalo. Třeba na přehlídkové molo bych nevkročila, ale film, to zní zajímavěji. Bylo by mi i jedno, jaká by to byla role. Avšak do porna bych nešla. Nechtěla bych hrát ani takové choulostivější role, jaké měly slečny ve filmu Snowboarďáci.

Zbývá vám kromě zpívání i nějaký volný čas na další koníčky?

Vzhledem k tomu, že moje kapela bydlí v Praze a já ve Slezsku, tak zkoušíme každý zvlášť. Jen tak jednou za půl roku se sejdem a zkoušíme dlouho spolu, třeba minulý týden. Koncerty mám minimálně jednou za týden. Čas na sebe a své přátele si ale vždycky najdu. Ráda chodím do kina, spoustu času trávím u počítače a moc ráda lyžuju, ale teď není sníh, tak se i občas jen tak válím.

Začala jste nosit rovnátka, není s nimi problém při zpívání?

Už jsem si na ně zvykla. Při vystoupení to slyšet není, akorát mi párkrát při nahrávání desky řekli, že tam jsou ty sykavky víc slyšet. Ale nemyslím si, že bych s nimi měla nějaký velký problém.

