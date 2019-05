Bezmála 19 tisíc kilometrů na palubě letadla čeká mezi 27. květnem a 9. červnem členy dechové hudby Dolněmčanka.

Průvod složek v čele s dechovou hudbou Dolněmčanka před kostelem. Ilustrační foto. | Foto: Kamil Válek

Českou republiku letí tato parta muzikantů reprezentovat jak na Dálný východ na VIII. Mezinárodní vojenský hudební festival Amurské vlny do ruského Chabarovska, tak i do hlavního města Japonska do Tokia.